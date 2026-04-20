Футболист ЦСКА Глебов пропустит около месяца из-за травмы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский футболист московского ЦСКА Кирилл Глебов получил повреждение двуглавой мышцы бедра в матче чемпионата России против самарских "Крыльев Советов".
- Глебов пропустит не менее трех недель.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российский футболист московского ЦСКА Кирилл Глебов получил повреждение двуглавой мышцы бедра в матче чемпионата России против самарских "Крыльев Советов" и пропустит не менее трех недель, сообщается в Telegram-канале столичной команды.
В субботу ЦСКА на своем поле сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче 25-го тура чемпионата России со счетом 1:1. Глебов получил повреждение в конце первого тайма и был заменен, вместо него на поле появился Матеус Алвес.
"По результатам МРТ у Кирилла Глебова диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения — три-четыре недели. Кирилл уже приступил к реабилитации. Желаем скорейшего восстановления нашему футболисту", - говорится в сообщении клуба.
Глебову 20 лет. Он выступает в составе ЦСКА с лета 2023 года. В текущем сезоне он сыграл за армейцев 32 матча и забил семь голов.
ЦСКА идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 43 очка. В следующем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) команда 21 апреля примет "Ростов". В Кубке России армейцы 6 мая на выезде сыграют против столичного "Спартака" в финале пути регионов.