Футболист ЦСКА Глебов пропустит около месяца из-за травмы

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский футболист московского ЦСКА Кирилл Глебов получил повреждение двуглавой мышцы бедра в матче чемпионата России против самарских "Крыльев Советов".

Глебов пропустит не менее трех недель.

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российский футболист московского ЦСКА Кирилл Глебов получил повреждение двуглавой мышцы бедра в матче чемпионата России против самарских "Крыльев Советов" и пропустит не менее трех недель, сообщается в Telegram-канале столичной команды.

"По результатам МРТ у Кирилла Глебова диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения — три-четыре недели. Кирилл уже приступил к реабилитации. Желаем скорейшего восстановления нашему футболисту", - говорится в сообщении клуба.

Глебову 20 лет. Он выступает в составе ЦСКА с лета 2023 года. В текущем сезоне он сыграл за армейцев 32 матча и забил семь голов.