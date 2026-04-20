"Нижний Новгород" обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
20:29 20.04.2026
"Нижний Новгород" обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ

"Нижний Новгород" на выезде обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл «Самару» в матче Единой лиги ВТБ.
  • Встреча завершилась со счетом 78:76 в пользу «Нижнего Новгорода».
  • Обе команды не попали в плей-офф и завершат регулярный чемпионат выездными матчами 22 апреля.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" на выезде обыграл "Самару" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла в понедельник в Самаре и завершилась со счетом 78:76 (24:17, 25:18, 13:23, 16:18) в пользу гостей. В составе "Нижнего Новгорода" самым результативным стал Илья Карпенков с 25 очками и 11 подборами. Также дабл-дабл оформил Норберт Лукач (12 очков + 10 подборов). У "Самары" больше всех набрал Дмитрий Чебуркин - 17.
"Нижний Новгород" с 12 победами и 27 поражениями занимает девятое место. "Самара" с 2 победами и 37 поражениями замыкает турнирную таблицу.
Обе команды не попали в плей-офф и завершат регулярный чемпионат выездными матчами 22 апреля. "Нижний Новгород" встретится с казанским УНИКСом, а "Самара" сыграет со столичным МБА-МАИ.
