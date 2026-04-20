Стало известно, кто рассудит "Локомотив" и "Зенит" в 26-м туре РПЛ
13:16 20.04.2026 (обновлено: 13:29 20.04.2026)
Стало известно, кто рассудит "Локомотив" и "Зенит" в 26-м туре РПЛ

  • Судейская бригада Алексея Сухого обслужит матч 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».
  • Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» пройдет 22 апреля в Москве на стадионе железнодорожников.
  • Бригада Артема Чистякова будет обслуживать матч между «Спартаком» и «Краснодаром», который пройдет 23 апреля в Москве.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Судейская бригада Алексея Сухого обслужит матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет 22 апреля в Москве на стадионе железнодорожников. Начало матча - 19:45 мск.
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Колосков назвал лидерство "Зенита" в РПЛ условным
Вчера, 12:03
Помогать ему будут Игорь Демешко и Александр Богданов, резервным судьей выступит Андрей Прокопов. За систему VAR будут отвечать Сергей Цыганок и Рафаэль Шафеев.
Матч между столичным "Спартаком" и "Краснодаром", который пройдет 23 апреля в Москве, обслужит бригада Артема Чистякова. Помощниками судьи выступят Андрей Образко и Алексей Ширяев, резервный судья - Инал Танашев, VAR - Павел Шадыханов и Кирилл Левников.
Остальные назначения 26-го тура:
21 апреля, вторник
"Сочи" - "Крылья Советов" (Самара) - Владимир Москалев (VAR - Василий Казарцев);
ЦСКА (Москва) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) - Иван Абросимов (VAR - Ян Бобровский);
22 апреля, среда
"Оренбург" - "Нижний Новгород" - Антон Фролов (VAR – Павел Кукуян);
"Динамо" (Москва) – "Рубин" (Казань) – Сергей Карасев (VAR – Кирилл Левников);
23 апреля, четверг
"Акрон" (Тольятти) – "Динамо" (Махачкала) – Сергей Иванов (VAR – Артур Федоров);
"Ахмат" (Грозный) – "Балтика" (Калининград) – Евгений Кукуляк (VAR – Анатолий Жабченко).
Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Колосков рассказал, что Тюкавин способен заиграть в любой европейской лиге
Вчера, 12:35
 
