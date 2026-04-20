Стало известно, кто рассудит "Локомотив" и "Зенит" в 26-м туре РПЛ

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Судейская бригада Алексея Сухого обслужит матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет 22 апреля в Москве на стадионе железнодорожников. Начало матча - 19:45 мск.
Помогать ему будут Игорь Демешко и Александр Богданов, резервным судьей выступит Андрей Прокопов. За систему VAR будут отвечать Сергей Цыганок и Рафаэль Шафеев.
Матч между столичным "Спартаком" и "Краснодаром", который пройдет 23 апреля в Москве, обслужит бригада Артема Чистякова. Помощниками судьи выступят Андрей Образко и Алексей Ширяев, резервный судья - Инал Танашев, VAR - Павел Шадыханов и Кирилл Левников.
Остальные назначения 26-го тура:
21 апреля, вторник
"Сочи" - "Крылья Советов" (Самара) - Владимир Москалев (VAR - Василий Казарцев);
ЦСКА (Москва) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) - Иван Абросимов (VAR - Ян Бобровский);
22 апреля, среда
"Оренбург" - "Нижний Новгород" - Антон Фролов (VAR – Павел Кукуян);
23 апреля, четверг
"Акрон" (Тольятти) – "Динамо" (Махачкала) – Сергей Иванов (VAR – Артур Федоров);
"Ахмат" (Грозный) – "Балтика" (Калининград) – Евгений Кукуляк (VAR – Анатолий Жабченко).