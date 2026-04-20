СМИ: в "ПСЖ" игроки больше дружат с Сафоновым, чем с Шевалье

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Французский вратарь "Пари Сен-Жермен" Люка Шевалье стал замкнутым и отдалился от партнеров по команде из-за проигранной конкуренции российскому вратарю Матвею Сафонову, сообщает RMC Sport.

Сафонову 27 лет. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах за "ПСЖ", в которых пропустил 20 мячей. Девять встреч россиянин сыграл на ноль. 24-летний Шевалье провел 26 встреч, пропустил 28 мячей и в 10 играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.