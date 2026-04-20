СМИ: в "ПСЖ" игроки больше дружат с Сафоновым, чем с Шевалье

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Французский вратарь "Пари Сен-Жермен" Люка Шевалье стал замкнутым и отдалился от партнеров по команде из-за проигранной конкуренции российскому вратарю Матвею Сафонову, сообщает RMC Sport.
По информации издания, тренерский штаб "ПСЖ" симпатизирует Сафонову. Отмечается, что российский вратарь окончательно выиграл конкуренцию и будет занимать позицию первого номера до конца чемпионата Франции и пути команды в Лиге чемпионов.
Сообщается, что с самого начала работы в клубе у Шевалье возникли проблемы с адаптацией из-за своеобразного характера. На сегодняшний день они не решены. Источники в клубе отмечают, что Шевалье больше любит проводить время в одиночестве и предпочитает общаться с тренерским штабом, а не с партнерами.
По информации издания, из-за проигранной конкуренции у Шевалье все меньше шансов на попадание в состав сборной Франции на предстоящий чемпионат мира.
Сафонову 27 лет. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах за "ПСЖ", в которых пропустил 20 мячей. Девять встреч россиянин сыграл на ноль. 24-летний Шевалье провел 26 встреч, пропустил 28 мячей и в 10 играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.