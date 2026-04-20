"Маску почему не достал?" Мостовой раскритиковал Соболева за пенальти

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что футболисту петербургского "Зенита" Александру Соболеву следует вести себя скромнее, учитывая уровень его игры.
В воскресенье в 25-м туре чемпионата России петербургский "Зенит" обыграл в Каспийске махачкалинское "Динамо" (1:0). Соболев не забил пенальти. В матче 21-го тура РПЛ со "Спартаком" (2:0) форвард открыл счет и отпраздновал гол, надев маску для ныряния. Футболист отреагировал таким образом на предматчевый ролик "красно-белых", в котором он был изображен на коробке с подобным приспособлением.
"У Соболева есть какие-то ограничения: ни дриблинга, ни скорости. Он играет на своих качествах - где-то поборется, где-то проткнет. Ничего удивительного в его игре нет. Взялся забить пенальти - и не забил. Он, когда забил гол, доставал какую-то маску, а почему сейчас не достал? Скромнее надо быть, сейчас такое поколение - они хайпуют", - сказал Мостовой.