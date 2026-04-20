"Маску почему не достал?" Мостовой раскритиковал Соболева за пенальти - РИА Новости Спорт, 20.04.2026
17:19 20.04.2026 (обновлено: 17:21 20.04.2026)
"Маску почему не достал?" Мостовой раскритиковал Соболева за пенальти

Мостовой: у Соболева ни дриблинга, ни скорости, скромнее надо быть

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Мостовой заявил, что футболисту Александру Соболеву следует вести себя скромнее, учитывая уровень его игры.
  • Мостовой отметил, что в игре нападающего "Зенита" Соболева нет ничего удивительного, и раскритиковал его за то, что тот "хайпует".
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что футболисту петербургского "Зенита" Александру Соболеву следует вести себя скромнее, учитывая уровень его игры.
В воскресенье в 25-м туре чемпионата России петербургский "Зенит" обыграл в Каспийске махачкалинское "Динамо" (1:0). Соболев не забил пенальти. В матче 21-го тура РПЛ со "Спартаком" (2:0) форвард открыл счет и отпраздновал гол, надев маску для ныряния. Футболист отреагировал таким образом на предматчевый ролик "красно-белых", в котором он был изображен на коробке с подобным приспособлением.
"У Соболева есть какие-то ограничения: ни дриблинга, ни скорости. Он играет на своих качествах - где-то поборется, где-то проткнет. Ничего удивительного в его игре нет. Взялся забить пенальти - и не забил. Он, когда забил гол, доставал какую-то маску, а почему сейчас не достал? Скромнее надо быть, сейчас такое поколение - они хайпуют", - сказал Мостовой.
Люка Шевалье - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
СМИ: в "ПСЖ" игроки больше дружат с Сафоновым, чем с Шевалье
Вчера, 17:03
 
ФутболСпортРоссияКаспийскАлександр СоболевАлександр МостовойСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
