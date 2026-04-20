Ленобласть наращивает промышленное присутствие на рынке Узбекистана

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Ленинградская область наращивает свое промышленное присутствие в Узбекистане, регион выводит на рынок страны еще 14 предприятий, заявил губернатор Александр Дрозденко.

Пресс-служба правительства региона сообщила, что делегация из Ленинградской области прибыла в Ташкент для работы на Международной выставке "Иннопром. Центральная Азия 2026" с целью укрепления промышленных и инвестиционных связей.

"Узбекистан сегодня быстро наращивает промышленную и строительную повестку, и для Ленинградской области это уже практическое направление работы. Наши предприятия заходят сюда не точечно, а через выстроенную систему поддержки, партнерств и сопровождения на каждом этапе", - сказал Дрозденко, выступая на пленарном заседании в ходе выставки "Иннопром. Центральная Азия 2026" в Ташкенте.

Оказывается помощь бизнесу в выходе на рынок Узбекистана через Центр поддержки экспорта Ленинградской области, анализируются перспективные ниши, компенсируется часть затрат на логистику, сертификацию, выставки и бизнес-миссии, открывается прямой доступ к партнерам, рассказал глава региона.

"В Ташкенте уже работает шоурум Ленинградской области, и за год 62 предприятия региона получили здесь прямых партнеров", - добавил Дрозденко.

Губернатор уточнил, что интерес к Узбекистану у компаний региона подтвержден конкретной работой.

"В строительном и коммунальном направлении свои возможности представляют Slotex и Antarus. Компания Thermex уже заняла около 25% ниши бытовых водонагревателей на рынке Узбекистана. Сегодня выводим сюда еще 14 предприятий... области. Дальше будем наращивать это присутствие через совместные проекты, локализацию и технологическое партнерство", - отметил Дрозденко.

"Узбекистан остается одним из ключевых партнеров Ленинградской области. Наш экспорт в три раза выше импорта, и Ленинградской области есть что предложить: от строительства новых производств на территории республики до развития компетенций в узких отраслях", - подчеркнул глава региона.