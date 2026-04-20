Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
18:12 20.04.2026
Ленобласть наращивает промышленное присутствие на рынке Узбекистана

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Ленинградская область наращивает свое промышленное присутствие в Узбекистане, регион выводит на рынок страны еще 14 предприятий, заявил губернатор Александр Дрозденко.
Пресс-служба правительства региона сообщила, что делегация из Ленинградской области прибыла в Ташкент для работы на Международной выставке "Иннопром. Центральная Азия 2026" с целью укрепления промышленных и инвестиционных связей.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Дрозденко утвердил порядок предоставления льготных тарифов на электричество
16 апреля, 11:37
"Узбекистан сегодня быстро наращивает промышленную и строительную повестку, и для Ленинградской области это уже практическое направление работы. Наши предприятия заходят сюда не точечно, а через выстроенную систему поддержки, партнерств и сопровождения на каждом этапе", - сказал Дрозденко, выступая на пленарном заседании в ходе выставки "Иннопром. Центральная Азия 2026" в Ташкенте.
Оказывается помощь бизнесу в выходе на рынок Узбекистана через Центр поддержки экспорта Ленинградской области, анализируются перспективные ниши, компенсируется часть затрат на логистику, сертификацию, выставки и бизнес-миссии, открывается прямой доступ к партнерам, рассказал глава региона.
"В Ташкенте уже работает шоурум Ленинградской области, и за год 62 предприятия региона получили здесь прямых партнеров", - добавил Дрозденко.
Губернатор уточнил, что интерес к Узбекистану у компаний региона подтвержден конкретной работой.
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Ленобласть заключила договор о комплексном развитии территории
1 апреля, 20:44
"В строительном и коммунальном направлении свои возможности представляют Slotex и Antarus. Компания Thermex уже заняла около 25% ниши бытовых водонагревателей на рынке Узбекистана. Сегодня выводим сюда еще 14 предприятий... области. Дальше будем наращивать это присутствие через совместные проекты, локализацию и технологическое партнерство", - отметил Дрозденко.
"Узбекистан остается одним из ключевых партнеров Ленинградской области. Наш экспорт в три раза выше импорта, и Ленинградской области есть что предложить: от строительства новых производств на территории республики до развития компетенций в узких отраслях", - подчеркнул глава региона.
По итогам 2025 года торговый оборот Ленинградской области с Узбекистаном составил 88,3 миллиона долларов и стабильно растет из года в год на 12-16%, заключил Дрозденко.
Работа мусоросортировочного комплекса - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
В Ленобласти открыли комплекс по переработке отходов "Островский"
25 марта, 15:54
 
Ленинградская областьУзбекистанТашкентАлександр ДрозденкоПромышленность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала