Названы регионы, где живут самые дисциплинированные заемщики

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Жители Севастополя и Крыма являются самыми дисциплинированными заемщиками в России, самые большие долги перед банками у жителей Ингушетии и Чечни, свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

Для оценки платежной дисциплины в региональном разрезе эксперты РИА Новости провели десятое ежегодное исследование и подготовили рейтинг российских регионов по доле просроченной задолженности населения по рублевым банковским кредитам на основе данных Центробанка РФ

Инфографика

Как свидетельствуют результаты исследования, среди российских регионов наблюдается значительная дифференциация по доле просроченной задолженности по кредитам населению. По состоянию на 1 марта 2026 года доля просроченных кредитов в регионах находится в диапазоне 2,67% – 25,5%, а медианное значение доли просроченной задолженности - 4,75% против 4,28% на 1 марта 2025 года.

Ситуация на рынке кредитования

Как отмечают аналитики, розничное кредитование в 2025 году практически обнулилось из-за высоких процентных ставок в экономике. Рекордно высокие ставки привели к переоценке доступных кредитных лимитов и замедлили годовые темпы роста потребительского кредитования до 3% по состоянию на 1 октября 2025 года, что стало минимальным показателем с 2016 года. Однако во второй половине 2025 года ситуация стала улучшаться, ставки начали снижаться, и уже по итогам года рост портфеля кредитов, выданных физическим лицам, увеличился до 5,9%, а на 1 марта 2026 года – +7,2%.

Таким образом, снижение процентных ставок с середины 2025 года достаточно быстро увеличило темпы кредитования, однако в настоящее время ставки все еще сохраняются на довольно высоком уровне, и динамика кредитования сильно уступает периоду 2023–2024 годов.

В абсолютном выражении население по состоянию на 1 марта 2026 года должно банкам 36,3 триллиона рублей, или 489 тысяч рублей на каждого экономически активного гражданина России. Таким образом, за 12 месяцев прирост составил в среднем 33 тысячи рублей на каждого экономически активного гражданина.

Вместе с тем прирост просроченной задолженности смог опередить динамику розничного кредитного портфеля, и, как следствие, доля просроченной задолженности выросла. Так, за последние 12 месяцев доля просроченной задолженности в кредитном портфеле выросла до 4,59% на 1 марта 2026 года против 3,98% на аналогичную дату в 2025 году.

После локального минимума по итогам июня 2024 года наблюдается постепенный рост просроченной задолженности. Текущий уровень просроченной задолженности по розничному портфелю в настоящее время находится на максимальном уровне с середины 2019 года, но все же заметно меньше, чем в 2017 году – более 8%.

Самые дисциплинированные заемщики

Регионом-лидером по платежной дисциплине стал Севастополь , где доля просроченных кредитов физическим лицам составляет 2,67%. Низкая доля просроченной задолженности в этом субъекте РФ сочетается с небольшим удельным объемом кредитов населения. Также среди лидеров по платежной дисциплине представлены Крым (3,16%), Санкт-Петербург (3,23%), Чувашия (3,30%), Якутия (3,44%) и Москва (3,48%).

В первую десятку по низкой доле просроченной задолженности также попали Татарстан, Удмуртия, Нижегородская и Архангельская области , в этих четырех регионах доля просроченной задолженности находится в диапазоне 3,5-3,7%.

С другой стороны, самая высокая доля просроченной задолженности с заметным отрывом сохраняется у Ингушетии (25,6%). Республика Ингушетия в последние два года характеризуется достаточно быстрым ростом просрочки. Так, по состоянию на 1 марта 2025 года рост за 12 месяцев составил 9,1 процентного пункта, а на 1 марта 2026 года – 4,6 процентного пункта. Таким образом, за последние два года прирост доли просроченной задолженности в Республике Ингушетии увеличился более чем в два раза. Эксперты отмечают, что хуже ситуация по доле просроченной задолженности в этом регионе была последний раз в 2017 году, когда доля составляла 27,6% от задолженности физических лиц.

Рост просроченной задолженности

Согласно результатам исследования, за последние 12 месяцев, по состоянию на 1 марта 2026 года, рост доли просрочки наблюдался в 83 из 85 регионов. При этом наибольший прирост доли просрочки наблюдался в Дагестане (прирост на 5,5 процентного пункта). На втором месте по приросту доли просроченной задолженности расположилась Чечня, в которой доля просроченной задолженности выросла на 5,2 процентного пункта. Третий и четвертый результаты у Ингушетии и у Тувы – +4,6 и +3,9 процентного пункта соответственно. Еще семь регионов характеризовались увеличением доли просрочки в диапазоне 1-1,7 процентного пункта.

Вместе с тем снижение доли просроченной задолженности по кредитам физических лиц за последние 12 месяцев наблюдалось только в двух регионах. Так, регионами со снижением доли просроченных кредитов стали Курская и Белгородская области , где показатель за год снизился на 0,5 и 0,34 процентного пункта соответственно. Как поясняют эксперты, это во многом объясняется действием программ банковской поддержи в приграничных регионах (кредитные каникулы, списание долгов).