Колосков назвал лидерство "Зенита" в РПЛ условным

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что ни один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) не показывает чемпионской игры, а за оставшиеся пять туров ситуация в таблице может не раз измениться.
В 25-м туре чемпионата России петербургский "Зенит" обыграл в Каспийске махачкалинское "Динамо" (1:0) и с 55 баллами вышел на первое место в таблице турнира. Лидировавший "Краснодар" дома сыграл вничью с калининградской "Балтикой" (2:2). Отставание "быков" от "сине-бело-голубых" составляет один балл. Также в топ-6 также входят московский "Локомотив" (48), "Балтика" (45), столичные клубы "Спартак" (45) и ЦСКА (43).
"То, что "Зенит" сейчас вышел на первое место, еще ни о чем не говорит. Впереди еще пять туров, можно набрать 15 очков, и все будет меняться непредсказуемым образом. Вообще непонятно, что происходит и почему возникают необъяснимые спады практически у всех команд. Футболисты еле ползают, хотя совсем недавно был двухмесячный подготовительный период. В борьбе за золотые медали еще ничего не решено, первое место у "Зенита" чисто символическое. У нас сейчас нет команды, о которой можно сказать: вот это чемпион", - сказал Колосков.
"Допустим, "Спартак" вчера в первом тайме показал по-настоящему чемпионскую игру, так, как надо играть в футбол. А во втором немного сдулся, может, игроки подустали ("красно-белые" дома обыграли грозненский "Ахмат" - 3:1). У нас даже "Оренбург" порой показывает замечательную игру, любо-дорого смотреть. Поэтому сейчас все непредсказуемо, и мне кажется, что в первой тройке еще не раз будут перемены", - добавил собеседник агентства.