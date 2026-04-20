Колосков назвал лидерство "Зенита" в РПЛ условным

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что ни один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) не показывает чемпионской игры, а за оставшиеся пять туров ситуация в таблице может не раз измениться.