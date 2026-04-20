Рейтинг@Mail.ru
Назван лучший нападающий второго раунда Кубка Гагарина
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
10:29 20.04.2026 (обновлено: 10:59 20.04.2026)
Назван лучший нападающий второго раунда Кубка Гагарина

Окулов признан лучшим нападающим второго раунда Кубка Гагарина

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Константин Окулов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Константина Окулова из омского "Авангарда" признали лучшим нападающим второго раунда Кубка Гагарина.
  • Даниила Исаева из ярославского "Локомотива" признали лучшим вратарем в четвертый раз в карьере.
  • Никиту Лямкина из казанского "Ак Барса" признали лучшим защитником впервые в карьере.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Константин Окулов из омского "Авангарда" стал лучшим нападающим второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Окулов признан лучшим в подобной номинации во второй раз в карьере. Он набрал 7 очков (4 гола + 3 передачи) в пяти матчах против московского ЦСКА с показателем полезности "+4". Две шайбы стали победными для его команды.
Лучшим вратарем в четвертый раз в карьере признан Даниил Исаев из ярославского "Локомотива", одержавший четыре победы в четырех матчах раунда с коэффициентом надежности 0,5 и процентом отраженных бросков 98,17. В трех из четырех встреч серии с уфимским "Салаватом Юлаевым" Исаев сыграл на ноль.
Лучшим защитником впервые в карьере признан Никита Лямкин из казанского "Ак Барса", набравший 5 (2+3) очков в четырех матчах против минского "Динамо" с показателем полезности "+6".
Лучшим новичком впервые в карьере стал защитник "Ак Барса" Степан Терехов. В его активе 2 (1+1) очка в четырех играх, показатель полезности составил "+2".
ХоккейСпортКонстантин ОкуловДаниил ИсаевНикита ЛямкинАвангардАк БарсЦСКАКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    20.04 12:55
    А. Блинкова
    Н. Бранкаччо
  • Теннис
    20.04 15:55
    В. Томова
    А. Павлюченкова
  • Баскетбол
    20.04 18:30
    Самара
    Нижний Новгород
  • Теннис
    20.04 18:55
    А. Потапова
    T. Kostovic
  • Волейбол
    20.04 19:00
    Зенит
    Локомотив Новосибирск
  • Футбол
    20.04 21:45
    Лечче
    Фиорентина
  • Футбол
    20.04 22:00
    Кристал Пэлас
    Вест Хэм
  • Футбол
    20.04 22:15
    Морейренсе
    Эшторил
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала