Назван лучший нападающий второго раунда Кубка Гагарина

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Константин Окулов из омского "Авангарда" стал лучшим нападающим второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Лучшим вратарем в четвертый раз в карьере признан Даниил Исаев из ярославского "Локомотива", одержавший четыре победы в четырех матчах раунда с коэффициентом надежности 0,5 и процентом отраженных бросков 98,17. В трех из четырех встреч серии с уфимским "Салаватом Юлаевым" Исаев сыграл на ноль.
Лучшим защитником впервые в карьере признан Никита Лямкин из казанского "Ак Барса", набравший 5 (2+3) очков в четырех матчах против минского "Динамо" с показателем полезности "+6".
Лучшим новичком впервые в карьере стал защитник "Ак Барса" Степан Терехов. В его активе 2 (1+1) очка в четырех играх, показатель полезности составил "+2".