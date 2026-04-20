Назван лучший нападающий второго раунда Кубка Гагарина

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Константин Окулов из омского "Авангарда" стал лучшим нападающим второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Лучшим новичком впервые в карьере стал защитник "Ак Барса" Степан Терехов. В его активе 2 (1+1) очка в четырех играх, показатель полезности составил "+2".