Гришин рассказал, что в ЦСКА сватали Олича и Личку на замену Челестини
16:50 20.04.2026 (обновлено: 17:28 20.04.2026)
Гришин рассказал, что в ЦСКА сватали Олича и Личку на замену Челестини

Гришин призвал не верить вбросам о смене тренера в ЦСКА до официальных заявлений

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Гришин заявил, что нет смысла обсуждать слухи о кандидатах на пост главного тренера ЦСКА, пока Фабио Челестини официально не будет уволен.
  • Он подчеркнул, что переговоры за спиной действующего тренера — это несолидно и некрасиво.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Чемпион СССР в составе московского футбольного ЦСКА Александр Гришин заявил РИА Новости, что нет смысла обсуждать агентские вбросы, касающиеся кандидатов на пост главного тренера армейцев, пока швейцарец Фабио Челестини официально не будет уволен.
ЦСКА перед зимней паузой занимал четвертое место в чемпионате России, отставая на четыре балла от лидировавшего "Краснодара". После 25 туров команда идет шестой и отстает от занимающего первое место "Зенита" на 12 очков. Ранее в СМИ сообщалось, что в случае отставки Челестини, пришедшего в команду в июне 2025 года, место главного тренера могут занять возглавляющий калининградскую "Балтику" Андрей Талалаев и работающий в китайском клубе "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий.
"Сватать можно кого угодно, но выбирать руководству. Я слышал, что и Ивицу сватают, и Личку. Я не верю разговорам, пока не подпишут контракт. Это все слухи, которые часто выгодны агентам. Пока контракта нет, нечего обсуждать. Ну и на живое место идти некрасиво с точки зрения спортивной составляющей. Когда Челестини уберут, тогда и можно задумываться. А вести переговоры за спиной несолидно и некрасиво. Любое нормальное руководство будет держать своего тренера или футболиста, которого они ведут, в тайне. А это все просто вбросы, да еще и неправильные с точки зрения солидности людей", - сказал Гришин.
Футболист ПФК ЦСКА Мойзес - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Гришин назвал преступлением решение ЦСКА не ставить Мойзеса в состав
Вчера, 15:15
 
