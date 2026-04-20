Стало известно имя нового тренера "Борнмута"

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Борнмут" на своем официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера немецкого специалиста Марко Розе.
Контракт с 49-летним Розе рассчитан на три года. Соглашение вступит в силу после завершения сезона-2025/26. Розе сменит на посту главного тренера испанца Андони Ираолу, который ранее объявил о решении покинуть команду по окончании чемпионата.
Ранее Розе работал в "Лейпциге", с которым завоевал Кубок и Суперкубок Германии. До этого тренировал австрийский "Зальцбург", менхенгладбахскую "Боруссию" и дортмундскую "Боруссию".