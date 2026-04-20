Стало известно имя нового тренера "Борнмута" - РИА Новости Спорт, 20.04.2026
19:30 20.04.2026 (обновлено: 19:32 20.04.2026)
Стало известно имя нового тренера "Борнмута"

Экс-главный тренер "Лейпцига" и дортмундской "Боруссии" Розе возглавит "Борнмут"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкий специалист Марко Розе назначен на пост главного тренера английского футбольного клуба "Борнмут".
  • Контракт с Марко Розе рассчитан на три года и вступит в силу после завершения сезона 2025/26.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Борнмут" на своем официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера немецкого специалиста Марко Розе.
Контракт с 49-летним Розе рассчитан на три года. Соглашение вступит в силу после завершения сезона-2025/26. Розе сменит на посту главного тренера испанца Андони Ираолу, который ранее объявил о решении покинуть команду по окончании чемпионата.
Ранее Розе работал в "Лейпциге", с которым завоевал Кубок и Суперкубок Германии. До этого тренировал австрийский "Зальцбург", менхенгладбахскую "Боруссию" и дортмундскую "Боруссию".
"Борнмут" идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 48 очков за 33 тура. Последний раз команда проигрывала в премьер-лиге 3 января, серия без поражений составляет 13 матчей, за этот период в том числе были обыграны "Ливерпуль" (3:2) и "Арсенал" (2:1).
ФутболСпортАнглияАндони ИраолаБоруссия (Дортмунд)БорнмутРБ ЛейпцигСуперкубок ГерманииАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
