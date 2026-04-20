ФХМР и FIB договорились обсудить отмену ограничений для юниоров из России - РИА Новости Спорт, 20.04.2026
14:25 20.04.2026 (обновлено: 14:29 20.04.2026)
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) и Международная федерация бенди (FIB) договорились начать диалог по вопросу допуска российских юниоров к соревнованиям без ограничений, сообщается в Telegram-канале ФХМР.
В субботу в Батуми прошла первая официальная рабочая встреча первого вице-президента ФХМР Евгения Иванушкина с генеральным секретарем FIB Аттилой Адамфи.
"В рамках переговоров в Грузии стороны подчеркнули важность открытого диалога в текущей обстановке, а также изучили более широкие возможности для сотрудничества. В соответствии с рекомендацией МОК разрешить участие молодежных команд без ограничений, FIB и ФХМР договорились начать конструктивный диалог, направленный на содействие такому участию", - говорится в сообщении.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном. Ранее организация рекомендовала допускать российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.
СпортРоссияБелоруссияБатумиАттила АдамфиФХМРМеждународный олимпийский комитет (МОК)FIB
 
