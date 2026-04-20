Рейтинг@Mail.ru
Дзюба разделил с Роналду второе место по движению без мяча в обороне - РИА Новости Спорт, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:22 20.04.2026 (обновлено: 12:33 20.04.2026)
Дзюба разделил с Роналду второе место по движению без мяча в обороне

Дзюба разделил с Роналду 2-е место по движению без мяча в обороне по версии CIES

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАртём Дзюба
Артём Дзюба - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Артём Дзюба. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба занял второе место в рейтинге игроков с наименьшим показателем движения без мяча по версии CIES.
  • Первое место в рейтинге занял Лионель Месси, а индекс Дзюбы составил 0,74 — он поделил второе место с Криштиану Роналду.
  • В топ-10 также попали Мирлинд Даку из казанского "Рубина" и Джон Кордоба из "Краснодара", которые с показателем 0,77 делят пятое-седьмое места вместе с Килианом Мбаппе.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба занял второе место в рейтинге игроков с наименьшим показателем движения без мяча относительно среднего уровня своих партнеров по команде по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).
В список вошли игроки из 46 высших дивизионов мира, которые отыграли минимум 1000 минут в своих чемпионатах за год. Отмечается, что показатель движения относительно одноклубников учитывается в ситуации, когда мячом владеет соперник.
Первое место с показателем 0,70 занял аргентинский форвард североамериканского клуба "Интер Майами" Лионель Месси. Индекс Дзюбы составил 0,74, россиянин поделил вторую строчку с форвардом "Аль-Насра" Криштиану Роналду.
Также в топ-10 попали Мирлинд Даку из казанского "Рубина" и Джон Кордоба из "Краснодара", которые с показателем 0,77 делят пятое-седьмое места. Ту же позицию занимает нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе.
ФутболСпортКриштиану РоналдуЛионель МессиАртём ДзюбаАкрон (Тольятти)Аль-НасрИнтер Майами
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    20.04 12:55
    А. Блинкова
    Н. Бранкаччо
  • Теннис
    20.04 15:55
    В. Томова
    А. Павлюченкова
  • Баскетбол
    20.04 18:30
    Самара
    Нижний Новгород
  • Теннис
    20.04 18:55
    А. Потапова
    T. Kostovic
  • Волейбол
    20.04 19:00
    Зенит
    Локомотив Новосибирск
  • Футбол
    20.04 21:45
    Лечче
    Фиорентина
  • Футбол
    20.04 22:00
    Кристал Пэлас
    Вест Хэм
  • Футбол
    20.04 22:15
    Морейренсе
    Эшторил
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала