Дзюба разделил с Роналду второе место по движению без мяча в обороне

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба занял второе место в рейтинге игроков с наименьшим показателем движения без мяча относительно среднего уровня своих партнеров по команде по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).

В список вошли игроки из 46 высших дивизионов мира, которые отыграли минимум 1000 минут в своих чемпионатах за год. Отмечается, что показатель движения относительно одноклубников учитывается в ситуации, когда мячом владеет соперник.