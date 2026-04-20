Дзюба разделил с Роналду второе место по движению без мяча в обороне

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба занял второе место в рейтинге игроков с наименьшим показателем движения без мяча относительно среднего уровня своих партнеров по команде по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).
В список вошли игроки из 46 высших дивизионов мира, которые отыграли минимум 1000 минут в своих чемпионатах за год. Отмечается, что показатель движения относительно одноклубников учитывается в ситуации, когда мячом владеет соперник.
Первое место с показателем 0,70 занял аргентинский форвард североамериканского клуба "Интер Майами" Лионель Месси. Индекс Дзюбы составил 0,74, россиянин поделил вторую строчку с форвардом "Аль-Насра" Криштиану Роналду.
Также в топ-10 попали Мирлинд Даку из казанского "Рубина" и Джон Кордоба из "Краснодара", которые с показателем 0,77 делят пятое-седьмое места. Ту же позицию занимает нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе.