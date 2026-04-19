Краткий пересказ от РИА ИИ Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин заявил, что ему помогает доверие главного тренера команды Хуана Карлоса Карседо.

В воскресенье состоялось чествование Зобнина, который провел свою 300-ю игру за "красно-белых".

Футболист отметил, что у него есть шансы догнать Ловчева, сыгравшего 305 матчей за "Спартак"

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин заявил журналистам, что ему помогает доверие со стороны главного тренера команды испанца Хуана Карлоса Карседо.

На вопрос о второй молодости 32-летний футболист ответил: "Возможно, играет роль доверие тренера. Возможно, где-то физически не сбавил, держу себя в тонусе. Сейчас мысли о командных целях. Если говорить конкретно про мои матчи, у меня есть шансы догнать Ловчева. Мы с ним поговорили, состоялся интересный разговор, но он останется между нами. Все меня поздравили".

На счету Евгения Ловчева, выступавшего за "красно-белых" с 1969 по 1979 год, 305 матчей за "Спартак". Он занимает десятое место по этому показателю.