20:00 19.04.2026
Зобнин рассказал, что ему помогает доверие Карседо

  • Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин заявил, что ему помогает доверие главного тренера команды Хуана Карлоса Карседо.
  • В воскресенье состоялось чествование Зобнина, который провел свою 300-ю игру за "красно-белых".
  • Футболист отметил, что у него есть шансы догнать Ловчева, сыгравшего 305 матчей за "Спартак"
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин заявил журналистам, что ему помогает доверие со стороны главного тренера команды испанца Хуана Карлоса Карседо.
"Спартак" в воскресенье дома выиграл у грозненского "Ахмата" со счетом 3:1 в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Перед матчем состоялось чествование Зобнина, который в предыдущем туре с "Ростовом" (1:1) провел свою 300-ю игру за "красно-белых". Сам футболист во встрече с "Ахматом" вышел на замену на 64-й минуте.
Александр Головин - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
"Монако" с участием Головина сыграл вничью с "Осером" в чемпионате Франции
Вчера, 18:10
На вопрос о второй молодости 32-летний футболист ответил: "Возможно, играет роль доверие тренера. Возможно, где-то физически не сбавил, держу себя в тонусе. Сейчас мысли о командных целях. Если говорить конкретно про мои матчи, у меня есть шансы догнать Ловчева. Мы с ним поговорили, состоялся интересный разговор, но он останется между нами. Все меня поздравили".
На счету Евгения Ловчева, выступавшего за "красно-белых" с 1969 по 1979 год, 305 матчей за "Спартак". Он занимает десятое место по этому показателю.
Зобнин призвал не превозносить "Спартак", который поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. "Мы идем по сезону, находимся на четвертом месте, не надо петь дифирамбы. Одна победа в 25-м туре, двигаемся дальше. Наша задача работать и показывать стабильность", - подчеркнул полузащитник, выступающий за "Спартак" с 2016 года.
Игрок ФК Спартак Роман Зобнин радуется забитому голу в матче 28-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК Спартак (Москва) и ПФК ЦСКА (Москва). - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Зобнин: в "Спартаке" хорошая атмосфера, несмотря на поражение от "Динамо"
18 марта, 23:43
 
