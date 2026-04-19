Зобнин рассказал, что ему помогает доверие Карседо

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин заявил журналистам, что ему помогает доверие со стороны главного тренера команды испанца Хуана Карлоса Карседо.
"Спартак" в воскресенье дома выиграл у грозненского "Ахмата" со счетом 3:1 в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Перед матчем состоялось чествование Зобнина, который в предыдущем туре с "Ростовом" (1:1) провел свою 300-ю игру за "красно-белых". Сам футболист во встрече с "Ахматом" вышел на замену на 64-й минуте.
На вопрос о второй молодости 32-летний футболист ответил: "Возможно, играет роль доверие тренера. Возможно, где-то физически не сбавил, держу себя в тонусе. Сейчас мысли о командных целях. Если говорить конкретно про мои матчи, у меня есть шансы догнать Ловчева. Мы с ним поговорили, состоялся интересный разговор, но он останется между нами. Все меня поздравили".
На счету Евгения Ловчева, выступавшего за "красно-белых" с 1969 по 1979 год, 305 матчей за "Спартак". Он занимает десятое место по этому показателю.
Зобнин призвал не превозносить "Спартак", который поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. "Мы идем по сезону, находимся на четвертом месте, не надо петь дифирамбы. Одна победа в 25-м туре, двигаемся дальше. Наша задача работать и показывать стабильность", - подчеркнул полузащитник, выступающий за "Спартак" с 2016 года.