"Спартак" стал самым убыточным клубом РПЛ в 2025 году
12:00 19.04.2026
"Спартак" стал самым убыточным клубом РПЛ в 2025 году

"Спартак" стал самым убыточным клубом РПЛ в 2025 году

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Игроки Спартака - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Игроки "Спартака" . Архивное фото
  • Московский "Спартак" показал наибольший чистый убыток по итогам 2025 года среди футбольных клубов Российской премьер-лиги.
  • Чистый убыток "Спартака" составил 3,65 млрд рублей, что на 149% больше убытка за 2024 год.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Московский "Спартак" показал наибольший чистый убыток по итогам 2025 года среди футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), следует из отчетности, которая есть в распоряжении РИА Новости.
Чистый убыток "Спартака" составил 3,65 млрд рублей. В 2024 году чистый убыток "красно-белых" составлял 1,465 млрд рублей. За год показатель вырос на 149%.
Автор гола Константин Тюкавин (Динамо) и Николя Муми Нгамалё (Динамо) радуются забитому мячу в матче 19-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
"Динамо" возглавило рейтинг самых прибыльных клубов РПЛ в 2025 году
Вчера, 10:04
Также 2025 год в минусе завершили "Сочи" (877,3 млн рублей), московский "Локомотив" (859,4), самарские "Крылья Советов" (628,9), "Оренбург" (63,9) и "Нижний Новгород" (7,4).
Победителем РПЛ в сезоне-2024/25 впервые в истории стал "Краснодар". В тройку призеров вошли петербургский "Зенит" и московский ЦСКА. Сезон-2025/26 завершится 17 мая. Первое место в турнирной таблице занимает "Краснодар" (53 очка). В тройку также входят "Зенит" (52) и московский "Локомотив" (48).
Флажок с символикой Российской премьер-лиги - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Альфа-банк станет титульным партнером РПЛ
17 апреля, 13:16
 
