"Спартак" стал самым убыточным клубом РПЛ в 2025 году

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Московский "Спартак" показал наибольший чистый убыток по итогам 2025 года среди футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), следует из отчетности, которая есть в распоряжении РИА Новости.
Чистый убыток "Спартака" составил 3,65 млрд рублей. В 2024 году чистый убыток "красно-белых" составлял 1,465 млрд рублей. За год показатель вырос на 149%.
Также 2025 год в минусе завершили "Сочи" (877,3 млн рублей), московский "Локомотив" (859,4), самарские "Крылья Советов" (628,9), "Оренбург" (63,9) и "Нижний Новгород" (7,4).
