"ПСЖ" Сафонова проиграл "Лиону" в Лиге 1

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" дома уступил "Лиону" в матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча прошла в Париже и завершилась поражением действующих чемпионов Лиги 1 со счетом 1:2. В составе победителей мячи забили арендованный у мадридского "Реала" Эндрик (6-я минута) и Афонсу Морейра (18). У проигравших отличился Хвича Кварацхелия (90+4). На 33-й минуте форвард "ПСЖ" Гонсалу Рамуш не реализовал 11-метровый удар.
Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов отыграл встречу целиком.
Парижский клуб с 63 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, опережая на один балл "Ланс" и имея на одну игру меньше. "Лион", набрав 54 очка, поднялся на третью строчку.