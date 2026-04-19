"ПСЖ" Сафонова проиграл "Лиону" в Лиге 1
23:49 19.04.2026 (обновлено: 00:14 20.04.2026)
"ПСЖ" Сафонова проиграл "Лиону" в Лиге 1

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Пари Сен-Жермен» проиграл «Лиону» в матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу со счетом 1:2.
  • Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отыграл встречу целиком.
  • «ПСЖ» продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1 с 63 очками.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" дома уступил "Лиону" в матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча прошла в Париже и завершилась поражением действующих чемпионов Лиги 1 со счетом 1:2. В составе победителей мячи забили арендованный у мадридского "Реала" Эндрик (6-я минута) и Афонсу Морейра (18). У проигравших отличился Хвича Кварацхелия (90+4). На 33-й минуте форвард "ПСЖ" Гонсалу Рамуш не реализовал 11-метровый удар.
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
19 апреля 2026 • начало в 21:45
Завершен
ПСЖ
1 : 2
Лион
90‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Фабиан Руис)
06‎’‎ • Эндрик
(Афонсу Морейра)
18‎’‎ • Афонсу Морейра
(Эндрик)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов отыграл встречу целиком.
Парижский клуб с 63 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, опережая на один балл "Ланс" и имея на одну игру меньше. "Лион", набрав 54 очка, поднялся на третью строчку.
"ПСЖ" 22 апреля дома проведет перенесенный матч 26-го тура против "Нанта". В 31-м туре парижане в гостях сыграют с "Анже", а "Лион" примет "Осер", обе встречи состоятся 25 апреля.
