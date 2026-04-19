Три очка Капризова помогли "Миннесоте" разгромить "Даллас" в матче плей-офф

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" одержала разгромную победу над "Даллас Старз" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Далласе завершилась победой гостей со счетом 6:1 (1:0, 3:1, 2:0). В составе "Уайлд" шайбы забросили Йоэль Эрикссон Эк (6-я, 49-я минуты), Кирилл Капризов (21), Райан Хартман (24) и Мэтт Болди (27, 57). У "Старз" отличился Джейсон Робертсон (36).
19 апреля 2026 • начало в 00:30
Завершен
35:10 • Джейсон Робертсон
(Уайтт Джонстон, Миро Хеисканен)
05:35 • Юэль Эрикссон Эк
20:56 • Кирилл Капризов
23:28 • Райан Хартман
(Брок Фабер, Квин Хьюс)
26:30 • Мэттью Болди
48:13 • Юэль Эрикссон Эк
56:52 • Мэттью Болди
Капризов также стал автором двух голевых передач. Российский нападающий признан второй звездой встречи. Форварды "Уайлд" Владимир Тарасенко, Данила Юров и Яков Тренин не отметились результативными действиями.
Счет в серии до четырех побед - 1-0 в пользу "Миннесоты". Второй матч пройдет в Далласе в ночь на вторник.