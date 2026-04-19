Три очка Капризова помогли "Миннесоте" разгромить "Даллас" в матче плей-офф - РИА Новости Спорт, 19.04.2026
07:37 19.04.2026 (обновлено: 07:44 19.04.2026)
Три очка Капризова помогли "Миннесоте" разгромить "Даллас" в матче плей-офф

Кирилл Капризов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Даллас Старз» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
  • Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу «Миннесоты Уайлд».
  • Три очка (одна шайба и две голевые передачи) Капризова помогли «Миннесоте» победить.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" одержала разгромную победу над "Даллас Старз" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Далласе завершилась победой гостей со счетом 6:1 (1:0, 3:1, 2:0). В составе "Уайлд" шайбы забросили Йоэль Эрикссон Эк (6-я, 49-я минуты), Кирилл Капризов (21), Райан Хартман (24) и Мэтт Болди (27, 57). У "Старз" отличился Джейсон Робертсон (36).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
19 апреля 2026 • начало в 00:30
Завершен
Даллас
1 : 6
Миннесота
35:10 • Джейсон Робертсон
(Уайтт Джонстон, Миро Хеисканен)
05:35 • Юэль Эрикссон Эк
(Мэттью Болди, Матс Цуккарелло)
20:56 • Кирилл Капризов
(Райан Хартман, Матс Цуккарелло)
23:28 • Райан Хартман
(Брок Фабер, Квин Хьюс)
26:30 • Мэттью Болди
(Кирилл Капризов, Юэль Эрикссон Эк)
48:13 • Юэль Эрикссон Эк
(Кирилл Капризов, Матс Цуккарелло)
56:52 • Мэттью Болди
Капризов также стал автором двух голевых передач. Российский нападающий признан второй звездой встречи. Форварды "Уайлд" Владимир Тарасенко, Данила Юров и Яков Тренин не отметились результативными действиями.
Счет в серии до четырех побед - 1-0 в пользу "Миннесоты". Второй матч пройдет в Далласе в ночь на вторник.
