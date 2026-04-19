"Каролина" обыграла "Оттаву" в стартовом матче плей-офф НХЛ

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" дома обыграла "Оттаву Сенаторз" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Роли и завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Отличились Логан Стэнковен (23-я минута), который стал автором первой шайбы текущего розыгрыша Кубка Стэнли, и Тэйлор Холл (48).
18 апреля 2026 • начало в 22:00
22:11 • Логан Станковен
(Jackson Blake, Тейлор Холл)
47:15 • Тейлор Холл
(Логан Станковен, Jackson Blake)
Российские хоккеисты "Каролины" защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников, а также защитник "Оттавы" Артем Зуб результативными действиями не отметились.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Каролины". Вторая игра пройдет в Роли в ночь на 21 апреля по московскому времени.