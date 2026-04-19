Рейтинг@Mail.ru
"Интер Майами" обыграл "Колорадо" в матче MLS благодаря дублю Месси - РИА Новости Спорт, 19.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:50 19.04.2026
"Интер Майами" обыграл "Колорадо" в матче MLS благодаря дублю Месси

"Интер Майами" обыграл "Колорадо" в гостевом матче MLS благодаря дублю Месси

© Соцсети футболистаЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© Соцсети футболиста
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Интер Майами" на выезде обыграл "Колорадо Рэпидс" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча прошла в Денвере и завершилась со счетом 3:2 в пользу "Интер Майами". В составе победителей дубль оформил Лионель Месси (18-я и 79-я минуты), который свой первый мяч забил с пенальти, автором еще одного гола стал Херман Бертераме (45+5). У "Колорадо" отличились Рафаэл Наварро (58) и Даррен Япи (62). На 87-й минуте прямую красную карточку получил форвард "Интер Майами" Янник Брайт.
"Интер Майами", набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. "Колорадо" с 12 баллами идет шестым на Западе.
В следующем матче "Интер Майами" в гостях сыграет с "Реал Солт-Лейк", а "Колорадо" на выезде встретится с клубом "Лос-Анджелес". Обе встречи пройдут в ночь на 23 апреля по московскому времени.
ФутболСпортЛионель МессиРафаэль НаварроИнтерРеал Солт-ЛейкЛос-АнджелесMajor League Soccer 2025
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Махач
    А. Рублев
    43
    66
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    ФK Челябинск
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Теннис
    Завершен
    И. Швентек
    М. Андреева
    643
    366
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    КАМАЗ
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Сочи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Комо
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Кальяри
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала