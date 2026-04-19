"Интер Майами" обыграл "Колорадо" в матче MLS благодаря дублю Месси

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Интер Майами" на выезде обыграл "Колорадо Рэпидс" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча прошла в Денвере и завершилась со счетом 3:2 в пользу "Интер Майами". В составе победителей дубль оформил Лионель Месси (18-я и 79-я минуты), который свой первый мяч забил с пенальти, автором еще одного гола стал Херман Бертераме (45+5). У "Колорадо" отличились Рафаэл Наварро (58) и Даррен Япи (62). На 87-й минуте прямую красную карточку получил форвард "Интер Майами" Янник Брайт.
"Интер Майами", набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. "Колорадо" с 12 баллами идет шестым на Западе.
В следующем матче "Интер Майами" в гостях сыграет с "Реал Солт-Лейк", а "Колорадо" на выезде встретится с клубом "Лос-Анджелес". Обе встречи пройдут в ночь на 23 апреля по московскому времени.