Малкин сравнялся с Горди Хоу по количеству заброшенных шайб в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин сравнялся с канадцем Горди Хоу по количеству заброшенных шайб в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Малкину 39 лет. Сезон-2025/26 является для россиянина 20-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Питтсбургом". Вместе с клубом Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).