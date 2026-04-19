Малкин сравнялся с Горди Хоу по количеству заброшенных шайб в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин сравнялся с канадцем Горди Хоу по количеству заброшенных шайб в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на воскресенье "Питтсбург" на домашнем льду уступил "Филадельфии Флайерз" (2:3) в стартовом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Малкин забросил шайбу и отдал голевую передачу, став третьей звездой встречи.
Лидером по голам в плей-офф среди россиян остается капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (77), абсолютным лидером - канадец Уэйн Гретцки (122).
Малкину 39 лет. Сезон-2025/26 является для россиянина 20-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Питтсбургом". Вместе с клубом Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).