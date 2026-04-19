Рейтинг@Mail.ru
Малкин сравнялся с Горди Хоу по количеству заброшенных шайб в плей-офф НХЛ - РИА Новости Спорт, 19.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:26 19.04.2026 (обновлено: 08:31 19.04.2026)
Малкин сравнялся с Горди Хоу по количеству заброшенных шайб в плей-офф НХЛ

© Фото : nhl.com/penguinsХоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин
Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин
© Фото : nhl.com/penguins
Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин сравнялся с канадцем Горди Хоу по количеству заброшенных шайб в плей-офф НХЛ.
  • На счету Малкина 68 шайб в плей-офф НХЛ, он делит 21-е место в списке снайперов в истории Кубка Стэнли с Хоу.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин сравнялся с канадцем Горди Хоу по количеству заброшенных шайб в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на воскресенье "Питтсбург" на домашнем льду уступил "Филадельфии Флайерз" (2:3) в стартовом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Малкин забросил шайбу и отдал голевую передачу, став третьей звездой встречи.
На счету Малкина 68 шайб в плей-офф НХЛ. Он делит 21-е место в списке снайперов в истории Кубка Стэнли с Хоу. Для достижения этой отметки россиянину потребовалось 178 игр, Хоу - 157.
Лидером по голам в плей-офф среди россиян остается капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (77), абсолютным лидером - канадец Уэйн Гретцки (122).
Малкину 39 лет. Сезон-2025/26 является для россиянина 20-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Питтсбургом". Вместе с клубом Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).
ХоккейСпортГорди ХоуУэйн ГретцкиЕвгений МалкинАлександр ОвечкинПиттсбург ПингвинзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Ахмат
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Балтика
    2
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Фис
    26
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Штутгарт
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Арсенал
    2
    1
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    МБА
    109
    108
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Лос-Анджелес
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Болонья
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала