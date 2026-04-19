Леброн назвал выход на паркет вместе с сыном в матче плей-офф НБА безумием

"Очень много безумных вещей происходит в этом году. Черт, я вышел на паркет со своим сыном в матче плей-офф. Это, возможно, самое безумное, что когда-либо происходило со мной за всю карьеру. Это было так здорово - быть там вместе с ним, с его братом и сестрой, с его мамой на трибунах. Моя мама может наблюдать, как ее сын и внук играют в плей-офф. Это сумасшествие", - сказал Леброн на пресс-конференции.