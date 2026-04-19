Леброн назвал выход на паркет вместе с сыном в матче плей-офф НБА безумием - РИА Новости Спорт, 19.04.2026
10:01 19.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Леброн Джеймс назвал выход на паркет вместе с сыном в матче плей-офф НБА самым безумным моментом за всю карьеру.
  • В первом матче серии стартового раунда плей-офф «Лейкерс» обыграли «Хьюстон Рокетс» (107:98), в составе «Лос-Анджелеса» в игре приняли участие Джеймс и его сын Бронни.
  • Это первый случай в истории НБА, когда отец и сын сыграли за одну команду в плей-офф.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс заявил, что выход на паркет вместе с сыном в матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стал для него самым безумным моментом за всю карьеру.
В ночь на воскресенье "Лейкерс" на домашней площадке обыграли "Хьюстон Рокетс" (107:98) в первом матче серии стартового раунда плей-офф. В составе "Лос-Анджелеса" в игре приняли участие Джеймс и его сын Бронни. Впервые в истории лиги отец и сын сыграли за одну команду в плей-офф.
"Очень много безумных вещей происходит в этом году. Черт, я вышел на паркет со своим сыном в матче плей-офф. Это, возможно, самое безумное, что когда-либо происходило со мной за всю карьеру. Это было так здорово - быть там вместе с ним, с его братом и сестрой, с его мамой на трибунах. Моя мама может наблюдать, как ее сын и внук играют в плей-офф. Это сумасшествие", - сказал Леброн на пресс-конференции.
Счет в серии до четырех побед - 1-0 в пользу "Лейкерс". Второй матч пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на среду.
