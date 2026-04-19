"Краснодар" сыграл вничью с "Балтикой" и упустил лидерство в РПЛ

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Краснодар" дома сыграл вничью с калининградской "Балтикой" в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча прошла в воскресенье в Краснодаре и завершилась со счетом 2:2. В составе "Балтики" по мячу забили Мингиян Бевеев (43-я минута) и Максим Петров (66). У "Краснодара" отличились Хуан Боселли (59) и Жубал (90+2), для которого этот гол стал первым в Российской премьер-лиге (РПЛ).
По итогам тура "Краснодар" с 54 очками опустился на вторую строчку в турнирной таблице, уступив лидерство петербургскому "Зениту" (55). "Балтика", набрав 45 очков, располагается на четвертой позиции.