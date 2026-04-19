21:33 19.04.2026 (обновлено: 21:41 19.04.2026)
"Краснодар" сыграл вничью с "Балтикой" и упустил лидерство в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу со счетом 2:2.
  • По итогам тура «Краснодар» с 54 очками опустился на вторую строчку в турнирной таблице, уступив лидерство «Зениту».
  • В 26-м туре «Краснодар» сыграет с «Спартаком», а «Балтика» встретится с «Ахматом».
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Краснодар" дома сыграл вничью с калининградской "Балтикой" в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча прошла в воскресенье в Краснодаре и завершилась со счетом 2:2. В составе "Балтики" по мячу забили Мингиян Бевеев (43-я минута) и Максим Петров (66). У "Краснодара" отличились Хуан Боселли (59) и Жубал (90+2), для которого этот гол стал первым в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Российская премьер-лига (РПЛ)
19 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Краснодар
2 : 2
Балтика
59‎’‎ • Хуан Боселли
90‎’‎ • Жубал
(Дэвид Кобнан)
43‎’‎ • Мингиян Бевеев
66‎’‎ • Максим Петров
По итогам тура "Краснодар" с 54 очками опустился на вторую строчку в турнирной таблице, уступив лидерство петербургскому "Зениту" (55). "Балтика", набрав 45 очков, располагается на четвертой позиции.
В 26-м туре "Краснодар" в Москве сыграет с "Спартаком", а "Балтика" на выезде встретится с грозненским "Ахматом". Оба матча пройдут 23 апреля.
Футболисты Зенита - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
"Зенит" благодаря автоголу Глушкова обыграл махачкалинское "Динамо"
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Ахмат
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Балтика
    2
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Фис
    26
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Штутгарт
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Арсенал
    2
    1
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    МБА
    109
    108
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Лос-Анджелес
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Болонья
    2
    0
