"Бостон" обыграл "Филадельфию" в плей-офф НБА

- "Бостон Селтикс" обыграл "Филадельфию Севенти Сиксерс" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф НБА.
- Встреча прошла в Бостоне и завершилась со счетом 123:91 в пользу "Бостона".
- Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Бостон Селтикс" обыграл "Филадельфию Севенти Сиксерс" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Бостоне и завершилась со счетом 123:91 (33:18, 31:28, 31:25, 28:20) в пользу хозяев. Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Браун (26 очков), а Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл (25 очков + 11 подборов). У "Филадельфии" 21 очко набрал Тайриз Макси.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Селтикс". Вторая игра пройдет в Бостоне в ночь на 22 апреля по московскому времени.
"Бостон" по итогам регулярного чемпионата занял второе место в Восточной конференции. "Филадельфия" финишировала седьмой и вышла в плей-офф благодаря победе над "Орландо Мэджик" в матче плей-ин.