Рейтинг@Mail.ru
"Бостон" обыграл "Филадельфию" в плей-офф НБА - РИА Новости Спорт, 19.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
22:52 19.04.2026 (обновлено: 22:53 19.04.2026)
"Бостон" обыграл "Филадельфию" в плей-офф НБА

"Бостон" обыграл "Филадельфию" в первом матче серии плей-офф НБА

© Фото : Пресс-служба "Бостон Селтикс"Форвард "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум (справа)
Форвард Бостон Селтикс Джейсон Тейтум (справа) - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© Фото : Пресс-служба "Бостон Селтикс"
Форвард "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум (справа). Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Бостон Селтикс" обыграл "Филадельфию Севенти Сиксерс" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф НБА.
  • Встреча прошла в Бостоне и завершилась со счетом 123:91 в пользу "Бостона".
  • Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Бостон Селтикс" обыграл "Филадельфию Севенти Сиксерс" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Бостоне и завершилась со счетом 123:91 (33:18, 31:28, 31:25, 28:20) в пользу хозяев. Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Браун (26 очков), а Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл (25 очков + 11 подборов). У "Филадельфии" 21 очко набрал Тайриз Макси.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Селтикс". Вторая игра пройдет в Бостоне в ночь на 22 апреля по московскому времени.
"Бостон" по итогам регулярного чемпионата занял второе место в Восточной конференции. "Филадельфия" финишировала седьмой и вышла в плей-офф благодаря победе над "Орландо Мэджик" в матче плей-ин.
БаскетболСпортБостонДжейлен БраунДжейсон ТейтумБостон СелтиксФиладельфия Севенти СиксерсОрландо Мэджик
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Ахмат
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Балтика
    2
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Фис
    26
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Штутгарт
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Арсенал
    2
    1
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    МБА
    109
    108
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Лос-Анджелес
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Болонья
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала