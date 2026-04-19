ЦСКА обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Баскетболисты ЦСКА на своем паркете в овертайме одержали победу над МБА-МАИ в московском дерби в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в "Мегаспорте" в Москве завершилась со счетом 109:108 (29:27, 32:23, 19:18, 14:26, 15:14). В составе армейцев больше всех очков набрал Мело Тримбл (27). У МБА-МАИ самым результативным стал Владислав Трушкин (21).
19 апреля 2026 • начало в 17:00
Закончен в OT
ЦСКА (36 побед и 3 поражения) ранее досрочно стал победителем регулярного чемпионата. МБА-МАИ идет на седьмом месте, имея в активе 17 побед при 22 поражениях.
В следующем матче ЦСКА 22 апреля на выезде сыграет против петербургского "Зенита", МБА-МАИ в тот же день примет "Самару".