ЦСКА сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче РПЛ
16:31 18.04.2026 (обновлено: 16:34 18.04.2026)
ЦСКА сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче РПЛ

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Московский ЦСКА сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Российская премьер-лига (РПЛ)
18 апреля 2026 • начало в 14:30
Завершен
Крылья Советов
1 : 1
ЦСКА
65‎’‎ • Иван Олейников
(Максим Витюгов)
75‎’‎ • Сергей Божин (А)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Самаре завершилась со счетом 1:1. В составе "Крыльев Советов" мяч забил Иван Олейников (66-я минута). У ЦСКА голом отметился Матвей Кисляк (75). На 16-й минуте отличился полузащитник ЦСКА Энрике Кармо, но гол был отменен после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR).
В конце первого тайма полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов получил повреждение и был заменен, вместо него на поле появился Матеус Алвес.
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини из-за перебора желтых карточек отсутствовал на скамейке запасных и провел матч на трибуне.
ЦСКА с 43 очками занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Крылья Советов" с 23 баллами располагаются на 12-й строчке.
В следующем туре ЦСКА 21 апреля примет "Ростов", в тот же день "Крылья Советов" в гостях сыграют с "Сочи".
ФутболСпортФабио ЧелестиниИван ОлейниковМатвей КислякКрылья СоветовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)РостовЭнрике КармоПФК ЦСКА
 
