"Сил тренировать эту дистанцию уже нет": Ефимова о серебре на Кубке России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный призер Олимпийских игр пловчиха Юлия Ефимова заявила журналистам, что ей не хватает сил на тренировки заплывов на дистанции 200 метров брассом.
В субботу Ефимова завоевала серебро на дистанции 200 метров брассом в Финале Кубка России по плаванию, который проходит в Санкт-Петербурге. Ранее в пятницу спортсменка взяла золото на 50-метровке брассом.
"Я вообще выходила с мыслью, что это мой последний заплыв на 200 метров. Это очень тяжелая дистанция, и сил тренировать ее уже особо нет. Максимум - использовать как тренировку, как рабочую дистанцию, чтобы прокачивать выносливость для 100 метров. После 200 метров "сотня" вообще кажется легкой", - заявила Ефимова.
Ефимовой 34 года, на ее счету две серебряные и одна бронзовая награда Олимпийских игр, а также шесть золотых медалей чемпионатов мира.