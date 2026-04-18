Рейтинг@Mail.ru
"Сил тренировать эту дистанцию уже нет": Ефимова о серебре на Кубке России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 18.04.2026
"Сил тренировать эту дистанцию уже нет": Ефимова о серебре на Кубке России

Ефимова заявила, что ей не хватает сил на тренировки на дистанции 200 мм брассом

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЮлия Ефимова
Юлия Ефимова - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Юлия Ефимова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юлия Ефимова заявила, что ей не хватает сил на тренировки заплывов на дистанции 200 метров брассом.
  • В Финале Кубка России по плаванию Юлия Ефимова завоевала серебро на дистанции 200 метров брассом и золото на 50-метровке брассом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный призер Олимпийских игр пловчиха Юлия Ефимова заявила журналистам, что ей не хватает сил на тренировки заплывов на дистанции 200 метров брассом.
В субботу Ефимова завоевала серебро на дистанции 200 метров брассом в Финале Кубка России по плаванию, который проходит в Санкт-Петербурге. Ранее в пятницу спортсменка взяла золото на 50-метровке брассом.
«
"Я вообще выходила с мыслью, что это мой последний заплыв на 200 метров. Это очень тяжелая дистанция, и сил тренировать ее уже особо нет. Максимум - использовать как тренировку, как рабочую дистанцию, чтобы прокачивать выносливость для 100 метров. После 200 метров "сотня" вообще кажется легкой", - заявила Ефимова.
Ефимовой 34 года, на ее счету две серебряные и одна бронзовая награда Олимпийских игр, а также шесть золотых медалей чемпионатов мира.
СпортЮлия ЕфимоваПлавание
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Махач
    А. Рублев
    43
    66
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    ФK Челябинск
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Теннис
    Завершен
    И. Швентек
    М. Андреева
    643
    366
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    КАМАЗ
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Сочи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Комо
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Кальяри
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала