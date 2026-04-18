Теннисист Рублев вышел из пике и находится на подъеме, считает Янчук

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский теннисист Андрей Рублев преодолел затяжную полосу неудач и находится на подъеме, к Открытому чемпионату Франции он должен набрать боевую форму, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Виктор Янчук.
В субботу Рублев вышел в финал турнира категории АТР 500 в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,9 миллиона евро. Он одержал победу над сербом Хамадом Меджедовичем. В воскресном финале Рублев встретится с французом Артуром Фисом. Россиянин занимает 15-е место в мировом рейтинге, его будущий соперник - 30-е. На трех предыдущих турнирах - в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло - Рублев не проходил дальше второго круга.
«
"В теннисе всегда идет волнообразный процесс. Андрей обретает сейчас лучшую форму, а с ней и уверенность. Он вышел из пике, преодолел полосу неудач и находится на подъеме, - сказал Янчук. - Может быть, Рублев еще не на максимуме, но многое покажет финальный матч в Барселоне. Шансы на победу у Рублева, думаю, чуть больше. К "Ролан Гаррос" он может выйти на тот уровень, который позволит ему быть в числе претендентов как минимум на четвертьфинал".
Рублеву 28 лет, он может выиграть первый титул в сезоне, всего в активе россиянина 17 побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде.