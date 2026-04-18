"Рома" сыграла вничью с "Аталантой" в матче чемпионата Италии по футболу

- В 34-м туре "Рома" в гостях сыграет с "Болоньей" 25 апреля, а "Аталанта" 27 апреля на выезде встретится с "Кальяри".
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. "Рома" дома сыграла вничью с "Аталантой" из Бергамо в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча прошла в Риме и завершилась со счетом 1:1. "Аталанту" вперед вывел Никола Крстович (12-я минута). "Рома" избежала поражения благодаря голу Марио Эрмосо (45).
"Рома", набрав 58 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. "Аталанта" с 54 баллами располагается на седьмой позиции.