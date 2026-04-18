"Финикс" встретится с "Оклахомой" в плей-офф НБА - РИА Новости Спорт, 18.04.2026
07:55 18.04.2026
"Финикс" встретится с "Оклахомой" в плей-офф НБА

"Финикс" обыграл "Голден Стэйт" в матче плей-ин НБА

  • «Финикс Санз» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» в заключительном матче плей-ин Западной конференции НБА и вышел в плей-офф.
  • «Финикс» встретится в первом раунде плей-офф с действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер».
  • «Орландо Мэджик» обыграл «Шарлотт Хорнетс» в матче плей-ин Восточной конференции НБА и в первом раунде сыграет с «Детройт Пистонс».
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. "Финикс Санз" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в заключительном матче плей-ин Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в плей-офф.
Встреча в Финиксе завершилась победой хозяев со счетом 111:96 (33:15, 17:30, 28:24, 33:27). Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Санз" Джейлен Грин, набравший 36 очков. У "Голден Стэйт" больше всех очков набрал Брэндин Поджемски, оформивший дабл-дабл из 23 очков и десяти подборов.
"Финикс" получил восьмой номер посева и в первом раунде плей-офф встретится с действующим чемпионом "Оклахома-Сити Тандер".
В матче плей-ин Восточной конференции "Орландо Мэджик" на домашнем паркете обыграл клуб "Шарлотт Хорнетс" - 121:90 (38:16, 30:21, 34:34, 19:19). Самым результативным по итогам встречи стал игрок "Орландо" Паоло Банкеро (25 очков). У "Хорнетс" больше всех очков набрал Ламело Болл - 23.
"Орландо" также получил восьмой номер посева и в первом раунде сыграет с клубом "Детройт Пистонс".
Лука Дончич - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
НБА удовлетворила апелляцию Дончича о праве претендовать на награды
16 апреля, 19:56
 
