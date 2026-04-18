Рейтинг@Mail.ru
МИД работает над признанием геноцида советского народа, заявила Захарова
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 18.04.2026
МИД работает над признанием геноцида советского народа, заявила Захарова

© Фото : МИД РоссииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© Фото : МИД России
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российское министерство иностранных дел работает над продвижением международного признания геноцида советского народа, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"МИД России ведёт системную работу по продвижению международного признания геноцида советского народа. Данная квалификация упомянута в совместном заявлении министров иностранных дел России и Белоруссии по случаю 30-й годовщины дипломатических отношений двух стран от 30 июня 2022 года, совместном заявлении президента Российской Федерации и президента Республики Казахстан об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка от 27 ноября 2024 года", - сказала Захарова.
По ее словам, "сотрудничество налажено в рамках российско-белорусской рабочей группы по установлению обстоятельств геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны".
"Тезис о геноциде народов СССР нашел отражение в выступлении Группы друзей в защиту Устава ООН на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в память обо всех жертвах Второй мировой войны 7 мая 2025 года", - отметила Захарова в связи с Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны.
Она также отметила, что "квалификация преступлений нацистов и их пособников в качестве геноцида народов СССР также получила закрепление в многочисленных документах СНГ и ОДКБ".
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об установлении новой памятной даты России: 19 апреля - Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. В 2026 году он будет отмечаться впервые.
В миреРоссияСССРБелоруссияМария ЗахароваВладимир ПутинООНСНГОДКБВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала