МИД работает над признанием геноцида советского народа, заявила Захарова

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российское министерство иностранных дел работает над продвижением международного признания геноцида советского народа, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"МИД России ведёт системную работу по продвижению международного признания геноцида советского народа. Данная квалификация упомянута в совместном заявлении министров иностранных дел России и Белоруссии по случаю 30-й годовщины дипломатических отношений двух стран от 30 июня 2022 года, совместном заявлении президента Российской Федерации и президента Республики Казахстан об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка от 27 ноября 2024 года", - сказала Захарова.

По ее словам, "сотрудничество налажено в рамках российско-белорусской рабочей группы по установлению обстоятельств геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны".

"Тезис о геноциде народов СССР нашел отражение в выступлении Группы друзей в защиту Устава ООН на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в память обо всех жертвах Второй мировой войны 7 мая 2025 года", - отметила Захарова в связи с Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны.

Она также отметила, что "квалификация преступлений нацистов и их пособников в качестве геноцида народов СССР также получила закрепление в многочисленных документах СНГ и ОДКБ".