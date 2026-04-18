22:45 18.04.2026
Первый матч нового розыгрыша Кубка Стэнли начался с драки

Первый матч плей-офф НХЛ между «Каролиной» и «Оттавой» начался с драки

  • Первый матч нового розыгрыша Кубка Стэнли между "Каролиной Харрикейнз" и "Оттавой Сенаторз" начался с драки.
  • После стартового вбрасывания краги сбросили Джордан Стаал из "Каролины" и Брэди Ткачак из "Оттавы".
  • Соперники нанесли друг другу несколько ударов, после чего Стаал повалил игрока "Сенаторз" на лед.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Первый матч нового розыгрыша плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Каролиной Харрикейнз" и "Оттавой Сенаторз" начался с драки.
После стартового вбрасывания краги сбросили Джордан Стаал из "Каролины" и Брэди Ткачак из "Оттавы". Соперники нанесли друг другу несколько ударов, после чего Стаал повалил игрока "Сенаторз" на лед.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
18 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Каролина
2 : 0
Оттава
22:11 • Логан Станковен
(Jackson Blake, Тейлор Холл)
47:15 • Тейлор Холл
(Логан Станковен, Jackson Blake)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча первого раунда плей-офф между "Каролиной" и "Оттавой" проходит в Роли. После 14 минут матча счет равный - 0:0.
