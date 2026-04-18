Канадский телеканал включил Кучерова в тройку лучших игроков сезона НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял третье место в списке из 25 лучших игроков регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26 по версии TSN.
- Кучеров набрал 130 очков (44 гола + 86 передач) за 76 матчей текущего сезона.
- В список лучших игроков также вошли другие российские спортсмены: вратарь Андрей Василевский («Тампа», 12-е место), форвард Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд», 18-е место) и голкипер Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс», 20-е место).
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров занял третье место в списке из 25 лучших игроков регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2025/26 по версии TSN.
Кучеров набрал 130 очков (44 гола + 86 передач) за 76 матчей текущего сезона. В борьбе за награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата "Арт Росс Трофи" россиянин уступил канадскому нападающему "Эдмонтон Ойлерз" Коннору Макдэвиду (138; 48+90), который возглавил список TSN. Второе место занял Натан Маккиннон (127; 53+74) из "Колорадо Эвеланш".
В список также вошли другие российские игроки: вратарь Андрей Василевский ("Тампа", 12-е место), форвард Кирилл Капризов ( "Миннесота Уайлд", 18) и голкипер Илья Сорокин ("Нью-Йорк Айлендерс", 20).
Первая десятка выглядит следующим образом:
- Коннор Макдэвид ("Эдмонтон"),
- Натан Маккиннон ("Колорадо "),
- Никита Кучеров ("Тампа"),
- Маклин Селебрини ("Сан-Хосе Шаркс"),
- Давид Пастрняк ("Бостон Брюинз"),
- Ник Сузуки ("Монреаль Канадиенс"),
- Зак Веренски ("Коламбус Блю Джекетс"),
- Леон Драйзайтль ("Эдмонтон"),
- Кейл Макар ("Колорадо"),
- Эван Бушар ("Эдмонтон").
Розыгрыш Кубка Стэнли с сериями до четырех побед стартует в субботу.
