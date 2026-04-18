Рейтинг@Mail.ru
Канадский телеканал включил Кучерова в тройку лучших игроков сезона НХЛ - РИА Новости Спорт, 18.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
13:01 18.04.2026
Канадский телеканал включил Кучерова в тройку лучших игроков сезона НХЛ

© Официальный сайт NHLНикита Кучеров
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© Официальный сайт NHL
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял третье место в списке из 25 лучших игроков регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26 по версии TSN.
  • Кучеров набрал 130 очков (44 гола + 86 передач) за 76 матчей текущего сезона.
  • В список лучших игроков также вошли другие российские спортсмены: вратарь Андрей Василевский («Тампа», 12-е место), форвард Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд», 18-е место) и голкипер Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс», 20-е место).
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров занял третье место в списке из 25 лучших игроков регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2025/26 по версии TSN.
Кучеров набрал 130 очков (44 гола + 86 передач) за 76 матчей текущего сезона. В борьбе за награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата "Арт Росс Трофи" россиянин уступил канадскому нападающему "Эдмонтон Ойлерз" Коннору Макдэвиду (138; 48+90), который возглавил список TSN. Второе место занял Натан Маккиннон (127; 53+74) из "Колорадо Эвеланш".
В список также вошли другие российские игроки: вратарь Андрей Василевский ("Тампа", 12-е место), форвард Кирилл Капризов ( "Миннесота Уайлд", 18) и голкипер Илья Сорокин ("Нью-Йорк Айлендерс", 20).
Первая десятка выглядит следующим образом:
  1. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон"),
  2. Натан Маккиннон ("Колорадо "),
  3. Никита Кучеров ("Тампа"),
  4. Маклин Селебрини ("Сан-Хосе Шаркс"),
  5. Давид Пастрняк ("Бостон Брюинз"),
  6. Ник Сузуки ("Монреаль Канадиенс"),
  7. Зак Веренски ("Коламбус Блю Джекетс"),
  8. Леон Драйзайтль ("Эдмонтон"),
  9. Кейл Макар ("Колорадо"),
  10. Эван Бушар ("Эдмонтон").
Розыгрыш Кубка Стэнли с сериями до четырех побед стартует в субботу.
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Махач
    А. Рублев
    43
    66
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    ФK Челябинск
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Теннис
    Завершен
    И. Швентек
    М. Андреева
    643
    366
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    КАМАЗ
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Сочи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Комо
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Кальяри
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала