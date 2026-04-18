Джерси Овечкина стали вторыми по продажам по итогам регулярного чемпионата

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Джерси с фамилией капитана клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина заняли второе место в списке самых продаваемых по итогам завершившегося регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Самыми продаваемыми стали джерси нападающего "Чикаго Блэкхокс" Коннора Бедарда. Замкнул тройку рейтинга форвард "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби. Хоккеист "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид стал пятым, а форвард "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон - шестым.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 стал для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с "Кэпиталз", за который он выступает с момента дебюта в лиге. По итогам чемпионата НХЛ "Вашингтон" не смог пробиться в плей-офф. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах, в его активе 929 заброшенных шайб. Предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки (894).