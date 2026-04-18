Чикунова выиграла 200-метровку брассом на Кубке России - РИА Новости Спорт, 18.04.2026
18:59 18.04.2026
Чикунова выиграла 200-метровку брассом на Кубке России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгения Чикунова стала победительницей на дистанции 200 метров брассом в Финале Кубка России по плаванию.
  • Дарья Клепикова одержала победу на дистанции 50 метров вольным стилем.
  • У мужчин на 100-метровке вольным стилем золото завоевал Егор Корнев.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Рекордсменка мира на дистанции 200 метров брассом Евгения Чикунова стала победительницей на этой дистанции в Финале Кубка России по плаванию, который проходит в Санкт-Петербурге.
Чикунова преодолела дистанцию за 2 минуты 21,48 секунды. Серебро завоевала Юлия Ефимова (2 минуты 27,58 секунды), бронзу - Анастасия Шиленкова (2,28.3).
На дистанции 50 метров вольным стилем победу одержала Дарья Клепикова (24,89), второй стала Арина Суркова (24,90), третье время показала Александра Кузнецова (24,99). В заплыве на 400 метров вольным стилем первой стала Софья Дьякова (4.09,08), второй - Арина Пантина (4.11,37), третьей - Арина Брыканова (4.13,66).
У мужчин на 100-метровке вольным стилем золото завоевал Егор Корнев (47,66), следом финишировали Александр Щеголев (48,64) и Владислав Резниченко (48,71). На дистанции 200 метров баттерфляем победу одержал Александр Кудашев (1.56,90), второе место занял Егор Павлов (1.58,07), тройку замкнул Герман Зажирский (1.59,39).
В заплыве на 200 метров комплексом первым финишировал Михаил Щербаков (1.57,12), вторым - Максим Ступин (1.59,69), тройку замкнул - Илья Бородин (2.00,86).
Финал Кубка России завершится 21 апреля.
