23:08 18.04.2026
"Кливленд" обыграл "Торонто" в первом матче серии плей-офф НБА

Гол Митчелла принес «Кливленду» победу над «Торонто» в первом матче серии

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. "Кливленд Кавальерс" обыграл "Торонто Рэпторс" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Кливленде завершилась победой хозяев со счетом 126:113 (35:31, 26:23, 36:22, 29:37). Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Кавальерс" Донован Митчелл, набравший 32 очка. Его партнер Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 22 очков и 10 передач. У "Рэпторс" 24 очка в активе Ар Джей Барретт.
НБА
18 апреля 2026 • начало в 20:00
Завершен
Кливленд
126 : 113
Торонто
Календарь Турнирная таблица История встреч
Харден вышел на 13-е место по результативности в матчах плей-офф за всю историю. Теперь в его активе 3917 очков. По этому показателю он обошел Ларри Бёрда (3897). Рекорд принадлежит форварду "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброну Джеймсу (8289).
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Кавальерс". Второй матч серии пройдет 20 апреля также в Кливленде.
По итогам регулярного чемпионата "Кливленд" занял четвертое место в таблице Восточной конференции, "Торонто" стал пятым.
