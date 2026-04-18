Футболист "Реала" потерял шесть килограммов из-за болезни, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 18.04.2026
18:07 18.04.2026
Футболист "Реала" потерял шесть килограммов из-за болезни, пишут СМИ

COPE: футболист "Реала" Асенсио потерял 6 кг за две недели из-за болезни

© пресс-служба клуба "Реал Мадрид"Марко Асенсио
© пресс-служба клуба "Реал Мадрид"
Марко Асенсио. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанский защитник мадридского "Реала" Рауль Асенсио потерял шесть килограммов за две недели из-за болезни.
  • Асенсио пропустит домашний матч 33-го тура чемпионата Испании против "Алавеса", но может восстановиться к игре с "Бетисом", которая пройдет 24 апреля.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Испанский защитник мадридского "Реала" Рауль Асенсио потерял шесть килограммов за две недели из-за гастроэнтерита, сообщает COPE.
По данным источника, на данный момент Асенсио проходит обследование в больнице, чтобы определить вызвавший гастроэнтерит вирус. Отмечается, что футболист пропустит домашний матч 33-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" во вторник. Защитник может восстановиться к игре с "Бетисом", которая пройдет 24 апреля.
В субботу "Реал" опубликовал заявление о состоянии здоровья Асенсио, согласно которому проведенные клубом медицинские обследования выявили у футболиста бактериальный энтероколит. На данный момент испанец проходит лечение дома. Ранее Асенсио пропустил ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против немецкой "Баварии" (3:4).
Асенсио 23 года, в текущем сезоне он сыграл 31 матч за "Реал" и забил два мяча.
