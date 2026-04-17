Воробьев рассказал о совместных проектах Подмосковья и Казахстана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подмосковье и Казахстан запускают совместные проекты и активно наращивают экспорт.
- Губернатор Воробьев заявил о готовности делиться опытом с республикой.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Подмосковье и Казахстан запускают совместные проекты и активно наращивают экспорт, пишет 360.ru, ссылаясь на слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Губернатор также отметил, что Подмосковье готово делиться опытом с республикой и продолжать совместную работу.
Ранее состоялось заседание комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента Республики Казахстан прошло в Красногорске. На нем обсудили укрепление торгово-экономических связей и запуск совместных инвестпроектов по разным направлениям.
