СМИ: Де Дзерби организовал ужин для футболистов "Тоттенхэма"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый главный тренер лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» Роберто Де Дзерби организовал для команды ужин в ресторане.
- Ужин был запланирован для сближения игроков и снятия стресса, связанного с борьбой за сохранение места в Английской премьер-лиге (АПЛ).
- После 32-х туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» с 30 очками занимает 18-е место в турнирной таблице и идет в зоне вылета из турнира.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Новый главный тренер лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм" Роберто Де Дзерби организовал для команды ужин в ресторане для снижения напряжения на фоне возможного вылета команды в Чемпионшип, сообщает The Telegraph.
По информации издания, специалист устроил командный ужин вечером среды в элитном ресторане в центре Лондона, где основное блюдо стоит от 50 до 175 долларов. Отмечается, что ужин был запланирован для сближения игроков и снятия стресса, связанного с борьбой за сохранения места в Английской премьер-лиге (АПЛ). Де Дзерби хочет, чтобы его игроки больше общались и сформировали более крепкие связи на последние шесть туров сезона.
Де Дзерби возглавил "Тоттенхэм" 31 марта, сменив на посту главного тренера клуба Игора Тудора.
После 32-х туров чемпионата Англии "Тоттенхэм" с 30 очками занимает 18-е место в турнирной таблице и идет в зоне вылета из турнира. "Шпоры" не выигрывали в АПЛ на протяжении 14 матчей.
