СМИ: Де Дзерби организовал ужин для футболистов "Тоттенхэма"

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Новый главный тренер лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм" Роберто Де Дзерби организовал для команды ужин в ресторане для снижения напряжения на фоне возможного вылета команды в Чемпионшип, сообщает The Telegraph.

После 32-х туров чемпионата Англии "Тоттенхэм" с 30 очками занимает 18-е место в турнирной таблице и идет в зоне вылета из турнира. "Шпоры" не выигрывали в АПЛ на протяжении 14 матчей.