Украинская проблематика в МПС отошла на третий план, заявил вице-спикер ГД

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украинская проблематика в Межпарламентском союзе (МПС) отошла на третий план по сравнению с тем, что происходит на Ближнем Востоке, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Делегация российских сенаторов и депутатов принимает участие в мероприятиях 152-й ассамблеи Межпарламентского союза. С 15 по 17 апреля законодатели России во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко принимают участие в общей дискуссии, в работе постоянных комитетов и рабочих групп МПС.
"Украинская проблематика сейчас отошла даже не на второй, а на третий план по сравнению с тем, что происходит на Ближнем Востоке - эта тема уже, в принципе, не поднимается. Просто европейцы ее пытаются все время активизировать, вставить в разные документы МПС упоминания про "несчастную" Украину… Но это в МПС ни поддержки, ни отклика уже не находит", - сказал Толстой в интервью "Парламентской газете".
Парламентарий отметил, что со стороны большинства делегаций отношение к России хорошее и уважительное, при этом есть некое "напыщенное молчание" со стороны европейских представителей.
"Что касается остальных делегатов, могу сказать, что симпатия к России или возрастает, или остается на прежнем уровне. Люди в разных уголках мира поддерживают и нашего президента, и политику России", - добавил он.