Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 17.04.2026 (обновлено: 16:05 17.04.2026)
Украинская проблематика в МПС отошла на третий план, заявил вице-спикер ГД

Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинская проблематика в Межпарламентском союзе отошла на третий план по сравнению с событиями на Ближнем Востоке, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
  • Делегация российских сенаторов и депутатов принимает участие в мероприятиях 152-й ассамблеи Межпарламентского союза с 15 по 17 апреля.
  • Петр Толстой отметил хорошее и уважительное отношение к России со стороны большинства делегаций, а также «напыщенное молчание» со стороны европейских представителей.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украинская проблематика в Межпарламентском союзе (МПС) отошла на третий план по сравнению с тем, что происходит на Ближнем Востоке, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Делегация российских сенаторов и депутатов принимает участие в мероприятиях 152-й ассамблеи Межпарламентского союза. С 15 по 17 апреля законодатели России во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко принимают участие в общей дискуссии, в работе постоянных комитетов и рабочих групп МПС.
"Украинская проблематика сейчас отошла даже не на второй, а на третий план по сравнению с тем, что происходит на Ближнем Востоке - эта тема уже, в принципе, не поднимается. Просто европейцы ее пытаются все время активизировать, вставить в разные документы МПС упоминания про "несчастную" Украину… Но это в МПС ни поддержки, ни отклика уже не находит", - сказал Толстой в интервью "Парламентской газете".
Парламентарий отметил, что со стороны большинства делегаций отношение к России хорошее и уважительное, при этом есть некое "напыщенное молчание" со стороны европейских представителей.
"Что касается остальных делегатов, могу сказать, что симпатия к России или возрастает, или остается на прежнем уровне. Люди в разных уголках мира поддерживают и нашего президента, и политику России", - добавил он.
В миреРоссияБлижний ВостокУкраинаПетр ТолстойВалентина МатвиенкоГосдума РФМежпарламентский союзСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала