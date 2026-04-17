Украинская проблематика в МПС отошла на третий план, заявил вице-спикер ГД

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинская проблематика в Межпарламентском союзе отошла на третий план по сравнению с событиями на Ближнем Востоке, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украинская проблематика в Межпарламентском союзе (МПС) отошла на третий план по сравнению с тем, что происходит на Ближнем Востоке, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Украинская проблематика сейчас отошла даже не на второй, а на третий план по сравнению с тем, что происходит на Ближнем Востоке - эта тема уже, в принципе, не поднимается. Просто европейцы ее пытаются все время активизировать, вставить в разные документы МПС упоминания про "несчастную" Украину … Но это в МПС ни поддержки, ни отклика уже не находит", - сказал Толстой в интервью " Парламентской газете ".

Парламентарий отметил, что со стороны большинства делегаций отношение к России хорошее и уважительное, при этом есть некое "напыщенное молчание" со стороны европейских представителей.