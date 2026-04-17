"Торпедо" обыграло "КАМАЗ" в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 17.04.2026
20:08 17.04.2026
"Торпедо" обыграло "КАМАЗ" в матче Первой лиги

"Торпедо" обыграло "КАМАЗ" в матче 29-го тура Первой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московское «Торпедо» обыграло «КАМАЗ» из Набережных Челнов в матче 29-го тура футбольной Первой лиги со счетом 2:0.
  • «Торпедо» поднялось на девятую строчку в турнирной таблице, а «КАМАЗ» остается на шестом месте.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Московское "Торпедо" одержало победу над "КАМАЗом" из Набережных Челнов в матче 29-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Химках завершилась со счетом 2:0 в пользу "Торпедо". Мячи забили Марио Чурич (5-я минута, с пенальти) и Владислав Шитов (52).
Торпедо
2 : 0
КАМАЗ
05‎’‎ • Марио Чурич (П)
52‎’‎ • Владислав Шитов
"Торпедо", набрав 38 очков, поднялось на девятую строчку в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. "КАМАЗ" с 40 баллами занимает шестое место.
