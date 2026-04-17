"Торпедо" обыграло "КАМАЗ" в матче Первой лиги

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Московское "Торпедо" одержало победу над "КАМАЗом" из Набережных Челнов в матче 29-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Химках завершилась со счетом 2:0 в пользу "Торпедо". Мячи забили Марио Чурич (5-я минута, с пенальти) и Владислав Шитов (52).
17 апреля 2026 • начало в 18:00
Завершен
05’ • Марио Чурич (П)
52’ • Владислав Шитов
"Торпедо", набрав 38 очков, поднялось на девятую строчку в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. "КАМАЗ" с 40 баллами занимает шестое место.