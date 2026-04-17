Telegram за четверг заблокировал более ста тысяч групп и каналов
09:03 17.04.2026 (обновлено: 09:19 17.04.2026)
Telegram за четверг заблокировал более ста тысяч групп и каналов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мессенджер Telegram в четверг заблокировал более 100 тысяч групп и каналов.
  • С начала года общее число составило 12 698 446.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Мессенджер Telegram в четверг заблокировал у себя более 100 тысяч групп и каналов, впервые с 7 апреля превысив это количество, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, по итогам четверга мессенджер заблокировал 104 437 групп и каналов, уровень блокировки выше 100 тысяч за сутки был превышен впервые с 7 апреля.
РКН: сообщения о возможной блокировке Telegram усилили DDoS-атаки на Россию
6 апреля, 11:05
С начала месяца мессенджер заблокировал 1 358 340 групп и каналов, из них сообществ, "связанных с терроризмом", - 7 949.
С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило 12 698 446, из них 58 525 сообществ, "связанных с терроризмом".
Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.
Telegram помечает аккаунты пользователей, использующих сторонние приложения
6 апреля, 09:45
 
