ЭСК признала ошибочным решение судьи назначить пенальти в ворота ЦСКА

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение арбитра Сергея Цыганка назначить пенальти в ворота ЦСКА после видеопросмотра в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи", сообщается на сайте РФС.