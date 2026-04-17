ЭСК признала ошибочным решение судьи назначить пенальти в ворота ЦСКА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибочным решение арбитра Сергея Цыганка назначить пенальти в ворота ЦСКА после видеопросмотра в матче с «Сочи».
- ЭСК РФС подтвердила правильность решения судьи Андрея Прокопова не удалять игрока «Рубина» Егора Тесленко с поля в матче с «Оренбургом».
- Комиссия признала правильным решение судьи Ивана Абросимова не удалять игрока «Краснодара» Валентина Пальцева с поля в матче Кубка России против «Динамо».
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение арбитра Сергея Цыганка назначить пенальти в ворота ЦСКА после видеопросмотра в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи", сообщается на сайте РФС.
"Жоау Виктор наступает на ногу Вячеслава Литвинова. Однако этот контакт не является наказуемым, поскольку он не влияет на игровую ситуацию, в которой в мяч сыграл другой игрок ЦСКА – Данила Козлов. VAR ошибочно вмешался, а судья ошибочно назначил пенальти после видеопросмотра", - говорится в решении комиссии.
Также ЭСК РФС принял единогласное решение, что судья Андрей Прокопов правильно не удалил с поля игрока казанского "Рубина" Егора Тесленко в матче РПЛ с "Оренбургом", квалифицировав нарушение игрока против Хорди Томпсона как безрассудный наступ. Комиссия также признала правильным решение не удалять игрока "Рубина" Мирлинда Даку за действия в ответ на провокацию игрока "Оренбурга" Алексея Татаева, квалифицировав нарушение как неспортивное поведение без применения чрезмерной силы или жестокости.
По данным ЭСК РФС, в матче пути РПЛ Кубка России судья Иван Абросимов правильно не удалил с поля игрока "Краснодара" Валентина Пальцева за нарушение против футболиста московского "Динамо" Бителло, поскольку действие Пальцева не является лишением соперника явной возможности забить мяч.
