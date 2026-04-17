В Совбезе рассказали, как пространство ЕС используется украинскими дронами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Совбез привел примеры использования пространства ЕС для пролета украинских ударных беспилотников.
- Чиновники ЕС должны понимать, что БПЛА по законам аэродинамики летят не из космоса, заявили в Совбезе, отвечая на заявление Анитты Хиппер.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ сообщила РИА новости о том, что привела для чиновников Евросоюза примеры недавнего использования пространства ЕС для пролета украинских ударных беспилотников.
В четверг секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. По его словам, если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по РФ, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России и предупредил о праве на самооборону.
"Анита Хиппер точно имеет хорошее образование и не может не знать, что БПЛА по законам аэродинамики летят через воздушное пространство, а не из космоса", - отметили агентству в пресс-службе аппарата СБ РФ, приведя несколько конкретных примеров за последние три недели.
Тридцать первого марта над Ленинградской областью сбито 38 ударных БПЛА, пытавшихся со стороны стран региона Балтийского моря атаковать российские объекты гражданской инфраструктуры, отметили в пресс-службе.
"Вряд ли госпожа Хиппер испытает позитивные эмоции, если однажды выйдя из дома по дороге на свою работу в офис ЕК, она обнаружит "сбившийся с курса" украинский БПЛА с неразорвавшейся боевой частью, которому "страны ЕС не давали разрешения на пролет в сторону России". Но он почему-то летел именно туда, и упал на территории страны-члена ЕС", - сказали в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
Там напомнили, что 29 марта два БПЛА упали вблизи города Коувола на юго-востоке Финляндии. "По заявлению представителей ВВС республики, один из дронов опознали как украинский Ан-196. Финские пограничники позднее также обнаружили еще один БПЛА на льду озера Пюхяярви на востоке Финляндии, беспилотник летел со стороны Украины и нес взрывчатку", - добавили в пресс-службе.
Одиннадцатого апреля 2026 полиция Финляндии сообщила об обнаружении еще одного беспилотника в районе общины Иитти на юго-востоке страны. По мнению финских правоохранителей, несший боеприпас беспилотник также был украинским.
"Обратим внимание и на заявление финского политика, члена партии "Альянс свободы" Армандо Мема, который недвусмысленно указал, что именно Евросоюз осознанно предоставляет Украине свою территорию для атак на Россию. А в начале апреля министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил украинскому министру обороны Михаилу Федорову о неприемлемости вторжения БПЛА в воздушное пространство НАТО. "БПЛА не должны залетать на территорию Финляндии или других стран НАТО", - написал финский министр обороны на своей странице в соцсети X, комментируя разговор с Федоровым", - добавили в пресс-службе аппарата СБ РФ.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал еще 2 апреля заявил, что Украине передадут послание о том, что украинские дроны не должны попадать в воздушное пространство прибалтийской республики, напомнили в пресс-службе. А евродепутат Фернан Картайзер заявил РИА Новости, что пролёт украинских беспилотников над воздушным пространством ЕС демонстрирует позицию Киева, будто ему всё позволено.
"Вероятно, официальный представитель ЕК Анитта Хиппер об этих заявлениях и фактах падения украинских БПЛА в странах ЕС не слышала или не хочет слышать. Со своей стороны отметим, что с начала года над территорией Ленинградской области уже было сбито более 240 беспилотников. Атакам БПЛА в регионе подверглись морские порты Приморск и Усть-Луга", - сказали в пресс-службе аппарата СБ РФ.