Рублев обыграл Махача и вышел в полуфинал турнира в Барселоне

- Андрей Рублев обыграл чеха Томаша Махача в четвертьфинале теннисного турнира категории ATP 500 в Барселоне.
- Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу россиянина.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев обыграл чеха Томаша Махача в четвертьфинале теннисного турнира категории ATP 500 в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,9 миллиона евро.
Barcelona Open
17 апреля 2026 • начало в 14:10
Завершен
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Рублева, занимающего 15-е место в рейтинге ATP. Махач является 47-й ракеткой мира. Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут.
В полуфинале Рублев сыграет с сербом Хамадом Меджедовичем (88).
Медведев вышел в полуфинал турнира в Дубае
26 февраля, 14:15