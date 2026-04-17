Рублев обыграл Махача и вышел в полуфинал турнира в Барселоне - РИА Новости Спорт, 17.04.2026
Теннис
 
15:36 17.04.2026 (обновлено: 16:11 17.04.2026)

Рублев обыграл Махача и вышел в полуфинал турнира в Барселоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрей Рублев обыграл чеха Томаша Махача в четвертьфинале теннисного турнира категории ATP 500 в Барселоне.
  • Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу россиянина.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев обыграл чеха Томаша Махача в четвертьфинале теннисного турнира категории ATP 500 в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,9 миллиона евро.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Barcelona Open
17 апреля 2026 • начало в 14:10
Завершен
Томаш Махач
0 : 24:63:6
Андрей Рублев
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Рублева, занимающего 15-е место в рейтинге ATP. Махач является 47-й ракеткой мира. Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут.
В полуфинале Рублев сыграет с сербом Хамадом Меджедовичем (88).
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Махач
    А. Рублев
    43
    66
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    ФK Челябинск
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Теннис
    Завершен
    И. Швентек
    М. Андреева
    643
    366
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    КАМАЗ
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Сочи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Комо
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Кальяри
    3
    0
