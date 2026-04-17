Назван самый некурящий регион России

- Чеченская Республика стала самым некурящим регионом России, процент курящих в Чечне составил 0,62.
- В лидерах по наименьшему проценту курящих также оказались Запорожская область, Краснодарский край, Республики Ингушетия и Дагестан, а также город Санкт-Петербург.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Чеченская Республика стала самым некурящим регионом России, следует из данных Минздрава, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства за февраль 2026 года, процент курящих в Чечне составил 0,62. Также в лидерах оказались Запорожская область и Краснодарский край, где распространенность курения табака в возрасте 18 лет и старше составила 4,35% и 4,63% соответственно.
Кроме того, в список самых некурящих регионов России вошли Республики Ингушетия и Дагестан, а также город Санкт-Петербург.
