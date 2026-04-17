10:10 17.04.2026
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

ФОМ: Путину доверяют 74 процента россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президенту России доверяют 74 россиян, 76% респондентов положительно оценивают его работу, показал опрос ФОМ.
  • Половина жителей страны уверены, что правительство работает скорее хорошо, работу Мишустина положительно оценивают 55% граждан.
  • Четверо из десяти россиян сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 74% россиян, 76% респондентов положительно оценивают его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение", опубликованных на его сайте.
Большинство (74%) граждан РФ заявили, что скорее доверяют Путину, в то время как недоверие главе государства выразили 16% опрошенных. Кроме того, 76% респондентов уверены, что президент хорошо работает на своем посту, 12% россиян считают иначе.
Согласно результатам опроса, половина (50%) граждан РФ уверены, что российское правительство работает скорее хорошо, 31% россиян скорее недовольны работой кабмина. Работу главы правительства РФ Михаила Мишустина положительно оценивают 55% граждан, 15% придерживаются противоположного мнения.
Россиянам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Четверо из десяти (37%) россиян сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 11% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, 6% - за "Новых людей" и 2% - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 10-12 апреля 2026 года среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Погрешность не превышает 3,6%.
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинФонд "Общественное мнение"Госдума РФЕдиная РоссияПолитика
 
 
