Инфантино объяснил, почему билеты на чемпионат мира стоят безумных денег
17:09 17.04.2026 (обновлено: 18:34 17.04.2026)
Инфантино объяснил, почему билеты на чемпионат мира стоят безумных денег

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира является единственным источником дохода для организации.
  • ФИФА повысила цены на билеты на финал чемпионата мира 2026 года до 10 990 долларов после возобновления продаж.
  • Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 национальных команд и станет первым, который состоится на территории трех стран.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира является единственным источником дохода для организации.
Ранее СМИ сообщили, что ФИФА повысила цены на билеты на финал чемпионата мира 2026 года до 10 990 долларов после возобновления продаж. Билеты на матч открытия турнира между сборными Мексики и ЮАР, который пройдет 11 июня в Мехико, доступны по цене 2985 долларов (ранее они стоили 2355 долларов).
"Основным и пока единственным источником дохода для ФИФА является чемпионат мира. Мы получаем доход в течение месяца, а остальные 47 месяцев, до следующего чемпионата мира, мы тратим эти деньги", - приводит слова Инфантино L"Equipe.
В марте издание Politico сообщало, что Европейская группа защиты прав потребителей Euroconsumers вместе с ассоциацией болельщиков Football Supporters Europe подали жалобу на ФИФА в Еврокомиссию из-за возможного злоупотребления монополией на продажу билетов на матчи чемпионата мира.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
ФутболМексикаДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)PoliticoЕврокомиссияСпортЧемпионат мира по футболу (до 17 лет)Чемпионат мира по футболу 2026
 
