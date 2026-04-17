Инфантино объяснил, почему билеты на чемпионат мира стоят безумных денег

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФИФА повысила цены на билеты на финал чемпионата мира 2026 года до 10 990 долларов после возобновления продаж.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира является единственным источником дохода для организации.
В марте издание Politico сообщало, что Европейская группа защиты прав потребителей Euroconsumers вместе с ассоциацией болельщиков Football Supporters Europe подали жалобу на ФИФА в Еврокомиссию из-за возможного злоупотребления монополией на продажу билетов на матчи чемпионата мира.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.