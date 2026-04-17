КДК отменил красную карточку игрока "Зенита" Педро в матче с "Краснодаром"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- КДК РФС отменил красную карточку игрока "Зенита" Педро, полученную в матче с "Краснодаром".
- Ее выдали после стыка с капитаном "быков" Эдуардом Сперцяном.
- ЭСК РФС признала ошибку главного арбитра Сергея Карасева.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку игрока петербургского "Зенита" Педро в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", сообщается в Telegram-канале РПЛ.
В воскресенье в Санкт-Петербурге "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1. Педро вышел на замену на 71-й минуте игры, а спустя семь минут получил прямую красную карточку после стыка с капитаном "быков" Эдуардом Сперцяном. Решение об удалении главный арбитр Сергей Карасев принял после вмешательства судей, отвечающих за систему видеоассистента рефери (VAR).
"Зенит" подал жалобу по данному эпизоду, и экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибку Карасева.