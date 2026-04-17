"Рекорд НХЛ должен быть российским": Кожевников сказал о карьере Овечкина

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Капитану команды "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину нужно продолжить карьеру, поскольку рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству заброшенных шайб в регулярном чемпионате и Кубке Стэнли должен принадлежать российскому игроку, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Овечкин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах, в его активе 929 заброшенных шайб. Предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки (894). Гретцки обладает рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина на данный момент 1006 голов. По итогам чемпионата НХЛ "Вашингтон" не смог пробиться в плей-офф.
"Я считаю, что Саше надо однозначно продолжать играть и побить рекорд Уэйна Гретцки. Рекорд НХЛ должен быть российским, и думаю, он будет российским. И полагаю, что Саша побьет рекорд еще в начале следующего сезона, до Нового года", - сказал Кожевников.
"Уверен, сил у Саши хватит. Может быть, скорость у него стала уже не та, как раньше, но бросок-то остался отменным. И его никто у него не отберет", - добавил собеседник агентства.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 стал для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге. В прошедшем сезоне россиянин стал лучшим бомбардиром команды, забросив 32 шайбы. Ранее форвард "Кэпиталз" заявил, что после окончания сезона примет решение о том, продолжит ли он карьеру.