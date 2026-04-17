Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Стали известны все пары первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Розыгрыш Кубка Стэнли с сериями до четырех побед стартует в субботу, 18 апреля.
Пары первого раунда плей-офф на Востоке выглядят следующим образом:
- "Каролина Харрикейнз" - "Оттава Сенаторз";
- "Баффало Сейбрз" - "Бостон Брюинз";
- "Тампа-Бэй Лайтнинг" - "Монреаль Канадиенс";
- "Питтсбург Пингвинз" - "Филадельфия Флайерз".
В плей-офф в Западной конференции сыграют:
- "Даллас Старз" - "Миннесота Уайлд";
- "Колорадо Эвеланш" - "Лос-Анджелес Кингз";
- "Вегас Голден Найтс" - "Юта Маммот";
- "Эдмонтон Ойлерз" - "Анахайм Дакс".
Действующий чемпион, "Флорида Пантерз", в этом году в плей-офф не пробился.
